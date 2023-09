Sono stati annunciati i finalisti del Premio Letterario “Anna Perelli” promosso, per la sua prima edizione, dalla Biblioteca di Mattia; eccoli, in rigoroso ordine alfabetico:

Come un chiodo nella carne di Chiara Domeniconi Edizioni Argentodorato

La donna con gli occhi bianchi di Gianluca Danieli Edizioni Albatros

Lidia Grassi, genesi di un’investigatrice dilettante di Sonia Di Furia Edizioni LFA publisher

Quando l’amore sfidò la sorte e la ragione di Rosa Romano Bettini Edizioni Solfanelli

Sara e i mille mila di Gabriele Missaglia Edizioni Il ciliegio

La premiazione si terrà il prossimo 28 ottobre alle ore 16 all’Avanguardia Art Club di Ferrara, a presentare Roberto Tira, Vicepresidente dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici, che ha voluto appunto dedicare alla memoria della compianta socia fondatrice il premio, che ha visto la partecipazione di quasi cento opere provenienti da tutto lo stivale.

