Annunciati i libri finalisti della 47° edizione del Premio Letteratura Ragazzi di Cento

date del prossimo Festival

Arrivano puntuali come ogni anno, dopo le festività di tutti i Santi, le terzine finaliste della 47° edizione del Premio Letteratura Ragazzi di Cento.

Dopo tre mesi di lettura, si è riunita nei giorni scorsi la Giuria Tecnica presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Giuria che ha avuto il compito di valutare ben 198 libri di 66 case editrici e, dopo un lungo confronto, ha selezionato due terne finaliste: una destinata agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e l’altra agli studenti delle scuole secondarie di I grado, oltre al Premio Poesia “Gianni Cerioli”, sei Libri Segnalati e due Menzioni speciali.

I numeri della 47° edizione confermano la tendenza degli ultimi anni: sempre più case editrici partecipano al Bando con più titoli, presentando le loro migliori produzioni e una partecipazione in costante crescita rispetto delle scuole che si iscrivono alla Giuria Popolare. Tutto ciò non fa che confermare la stima e la fiducia delle case editrici e degli insegnanti nei confronti dell’impegno e del lavoro svolto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento – unico Ente promotore del premio.

La Giuria Tecnica, formata da educatori, autori, giornalisti, pedagogisti, librai e professionisti di grande prestigio nel campo della letteratura per ragazzi, ha valutato con grande professionalità tutti i libri, senza filtri o esclusioni, garantendo così una selezione autentica e di grande qualità. Di seguito i componenti della Giuria Tecnica:

Severino Colombo , scrittore e giornalista del Corriere della Sera;

, scrittore e giornalista del Corriere della Sera; Nicoletta Gramantieri , scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna;

, scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna; Sabrina Maria Fava , Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano;

, Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano; Luigi Dal Cin , scrittore, attore e docente a contratto all’Università di Ferrara;

, scrittore, attore e docente a contratto all’Università di Ferrara; Silvana Sola , Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier, docente all’Università di Urbino;

, Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier, docente all’Università di Urbino; Cosimo di Bari , Professore Associato di pedagogia all’Università di Firenze;

, Professore Associato di pedagogia all’Università di Firenze; Anita Gramigna, Professoressa di letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara;

Di seguito i libri selezionati per le due terne finaliste, la menzione speciale della casa editrice e le opere segnalate:

FINALISTI SCUOLA PRIMARIA

Lo scheletro nell’armadio di LILIJA BERZINSKA Traduzione di Rita Tura e Margherita Carbonaro Illustrazioni di Anna Vaivare Iperborea edizioni Lo spacciatore di noci di VALENTINA MISGUR Bompiani edizioni Io, me e le mie avventure. Diario di una fuga. Di CHARLY DELWART Traduzione di Francesca Novajra Illustrazioni di Ronan Badel La Nuova Frontiera Junior edizioni

FINALISTI SCUOLA secondaria di I grado

Felice abbastanza di KARI STAI Traduzione di Maria Valeria D’Avino Illustrazioni di Kari Stai Camelozampa edizioni Brock. La paura del tasso di ANTHONY MCGOWAN Traduzione di Mara Pace Rizzoli edizioni

Il leggendario tesoro di Hell Gate di DAVIDE MOROSINOTTO Illustrazioni di Arianna Operamolla Mondadori edizioni

PREMIO POESIA “Gianni Cerioli”

Come d’estate il temporale di CARLO MARCONI Illustrazioni di Serena Viola Lapis edizioni

OPERE SEGNALATE

Colla e io di MATHIS Illustrazioni di Tiziana Romanin Traduzione di Livia Rocchi Pension Lepic edizioni Stella di GERDA DENDOOVEN Traduzione di Olga Amagliani Camelozampa edizioni Tessa presidente di SUSANNA MATTIANGELI Illustrazioni di Kanjano Il Castoro edizioni GESSO di ANNA WOLTZ Traduzione di Anna Patrucco Becchi Beisler edizioni Oceano di GIONATA BERNASCONI Illustrazioni di Marco Somà Einaudi Ragazzi edizioni La prima volta di ogni cosa di DAN SANTAT Traduzione di Laura Tenorini Il Castoro edizioni

MENZIONI SPECIALI

Cromosomi di FABIAN NEGRIN Illustrazioni di Kalina Muhova edizionicorsare Punto e a capo di OLIVER JEFFERS Zoolibri edizioni

Entro Natale, le classi selezionate per la Giuria Popolare – numero che quest’anno in poco più di un mese ha visto il superamento di 12.040 ragazzi iscritti di oltre 612 classi provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Svizzera, Parigi e Croazia) spingendo gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con largo anticipo – riceveranno gratuitamente e direttamente a scuola i libri finalisti, inviati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

I ragazzi avranno quattro mesi di tempo per leggere i libri in classe, guidati dai loro insegnanti, al termine ogni ragazzo potrà esprimere la propria preferenza; i voti raccolti saranno inviati on-line da ogni classe, tramite il portale web dedicato al Premio, e andranno a decretare così la classifica finale che verrà svelata durante la giornata della cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine del FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi le cui date sono state rese note proprio oggi: dal 5 al 9 maggio 2026 a Cento FE.

Mi piace: Mi piace Caricamento...