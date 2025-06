APERIGIRO 25 EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE MICHELE SCARPONI

Il 4 giugno, in collaborazione con lo CHAMAREL CAFÈ, che ringraziamo per l’ottima organizzazione, si è svolto l’evento APERIGIRO, che ha coniugato solidarietà, sport e senso civico, alla presenza di un ospite d’eccezione, il fratello di Michele Scarponi, Marco Scarponi. Erano presenti società ciclistiche locali e tante persone interessate all’evento allietato dalla musica di sottofondo ma caratterizzato anche da momenti di intensa emozione, nel rivedere immagini del campione scomparso, trasmesse in video.

L’obiettivo della serata è stato quello di sensibilizzare tutti i presenti (e non solo) al rispetto del codice stradale, con particolare riguardo ai ciclisti, non solo intesi come sportivi ma come tutti coloro che utilizzano un mezzo a due ruote.

Marco Scarponi, era già presente in questi giorni, nel territorio centese, poiché, con la Fondazione, ha portato il suo contributo, nelle scuole primarie e secondarie del comune di Cento, per sensibilizzare i giovani a non sentirsi mai padroni della strada, nel rispetto di tutti.

La FONDAZIONE MICHELE SCARPONI, nasce nel 2018, per volontà della famiglia Scarponi, per ricordare Michele, famoso ciclista professionista, deceduto proprio a seguito di un incidente stradale, causato da terzi, nel 2017. Da allora, la sua famiglia, insieme ad altri stretti collaboratori, ha iniziato una battaglia per portare a zero le vittime della strada, obiettivo che, anche se potrebbe sembrare, non è un’utopia, se tutti ci impegniamo nel nostro dovere di rispettare il codice stradale.

L’ A.S.D.TEAM – IEMA MTB TEAM, come sempre, si colloca all’interno di questi obiettivi, organizzando raccolte fondi attraverso eventi che coinvolgano non solo gli iscritti alla società ma richiamando l’attenzione di tutti coloro che desiderano partecipare con un piccolo contributo. Il presidente Bissoli Franco e il vice presidente Manzi Guglielmo, hanno comunicato che hanno già aderito, come società, alla fondazione, che si occupa non solo di entrare nelle scuole ma anche di sostenere le famiglie delle vittime, offrendo loro un supporto psicologico e necessitano di fondi continui, per portare avanti anche in Parlamento, la loro battaglia.

L’ A.S.D.TEAM – IEMA MTB TEAM, si distingue in ogni occasione in cui ci sia necessità di aiutare, sostenere, motivare, persone o gruppi in difficoltà: ricordiamo gli aiuti agli alluvionati romagnoli, alla famiglia dell’amico Giulio, alle organizzazioni di volontariato del territorio centese, alle società ciclistiche giovanili.

