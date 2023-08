Aperta la vendita online degli abbonamenti DNA Benedetto

La Benedetto XIV ha il piacere di comunicare che è ufficialmente aperta la

vendita della campagna abbonamenti DNA Benedetto sul sito di Ticket SMS.

Dopo aver raggiunto quota 500 abbonamenti soltanto tra prelazione e vendita

fisica la Sella Cento entra ora nella terza fase della sua campagna, che

prevede la vendita online degli abbonamenti.

Saranno acquistabili online soltanto gli abbonamenti interi, mentre per ridotti

o offerte family ci sarà da inviare una mail a biglietti@benedettoxiv.it, così da

concordare direttamente con la società l’emissione degli abbonamenti a

prezzi ridotti.



Il listino prezzi acquistabile sul sito è quindi il seguente:

-Gradinata Ghelfi: 200€

-Gradinata Nord: 200€

-Parterre Press: 260€

-Tribuna Laterale: 400€

-Tribuna Centrale: 550€

-Tribuna Whittaker: 670€

Ricordiamo che dopo il 31 agosto la società si riserva il diritto di modificare i

prezzi di vendita di tali abbonamenti, e che, a differenza dello scorso anno,

saranno incluse nell’abbonamento di questa stagione anche le partite della

fase ad orologio. Sottoscrivendo l’abbonamento inoltre non si sarà soggetti ai

sovrapprezzi che la società si riserva di applicare per le partite di cartello, e

che verranno comunicati per tempo nel corso della stagione.

La Benedetto XIV Cento sarà inoltre presente con delle biglietterie fisiche nel

corso di tutta la durata della fiera cittadina e per tutto il mese di settembre.

Orari e maggiori informazioni verrano comunicati in seguito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...