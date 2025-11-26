Apertura del nuovo Sportello CAD – Centro Antidiscriminazione LGBTQIA+ di Arcigay Ferrara a Cento: il 3 dicembre l’inaugurazione ufficiale



Arcigay Ferrara annuncia l’apertura ufficiale del nuovo Sportello CAD – Centro Antidiscriminazione LGBTQIA+ nella città di Cento, un presidio territoriale dedicato alla tutela dei diritti, al contrasto delle discriminazioni e al supporto delle persone LGBTQIA+. Lo sportello inizierà ufficialmente la sua attività mercoledì 3 dicembre e proseguirà tutti i mercoledì (festivi esclusi) dalle 14.00 alle 18.00 presso l’aula didattica del Palazzo del Governatore in Piazza Guercino.



Il nuovo sportello nasce grazie alla sinergia con il Comune di Cento e come estensione del Centro Antidiscriminazione provinciale, già attivo a Ferrara, per rispondere alla crescente necessità di servizi di prossimità e di ascolto. L’obiettivo è rendere accessibile un punto sicuro in cui chi vive episodi di discriminazione, violenza o esclusione possa trovare accoglienza qualificata, orientamento, consulenza e accompagnamento nella rete dei servizi.



Lo sportello sarà gestito da un’équipe formata da psicologə, operatorə sociali e volontariə con competenze specifiche nella presa in carico di situazioni di vulnerabilità, nella mediazione con le istituzioni e nella facilitazione dell’accesso ai diritti. Le attività offriranno supporto psicologico di primo livello, orientamento legale, mediazione con i servizi del territorio, consulenza sull’affermazione di genere, oltre a momenti di empowerment e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.



La responsabile del progetto CAD, Manuela Macario, sottolinea: «L’apertura dello sportello a Cento rafforza la nostra visione: creare territori inclusivi, dove ogni persona possa sentirsi riconosciuta e tutelata. Portiamo nel cuore della città un servizio che unisce professionalità, accoglienza e alleanze comunitarie. La lotta contro la discriminazione è un investimento collettivo sulla salute, sulla dignità e sull’uguaglianza sociale.».



Le Assessore Delogu e Bidoli, rispettivamente con delega alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, dichiarano: «Il nuovo CAD rappresenta un tassello strategico nella costruzione di una rete provinciale che mira a prevenire fenomeni di isolamento e marginalità, promuovendo al contempo una cultura del rispetto delle differenze, in linea con le linee guida nazionali per la prevenzione delle discriminazioni e con le strategie europee per l’uguaglianza LGBTQIA+.».



Dettagli dell’inaugurazione

• Data: 3 dicembre ore 14.00

• Luogo: Palazzo del Governatore, Aula Didattica, II Piano.

• Programma: saluti istituzionali, presentazione del servizio, incontro con l’équipe

Arcigay Ferrara invita cittadinanza, servizi, istituzioni e media a partecipare all’inaugurazione per conoscere da vicino uno spazio che vuole diventare un punto di riferimento stabile per la tutela dei diritti e il benessere delle persone LGBTQIA+.

