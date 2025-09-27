Apertura dell’annata Lionistica 2025-2026, 60° anno di fondazione del Lions Club Cento – il video sul canale YouTube

26 settembre 2025 – Serata di apertura dell’annata Lionistica 2025-2026 in cui si celebra il 60 anno di fondazione del Lions Club Cento, alla presenza del sindaco di Cento Edoardo Accorsi, della 2^ vice Governatore Emanuela Venturi La presidente Marina Malagodi ha ripercorso la storia del club evidenziando quanto è stato, ed è, vicino ai bisogni del nostro territorio indicando una serie di importanti service effettuati nel corso di questi anni. Ha illustrato anche come gli importanti relatori che si sono succeduti nel corso del tempo, in ogni ambito, abbiano con il loro contributo aiutato il nostro territorio a crescere e a prosperare. Nel corso della serata vi è stato anche la tradizionale consegna del martelletto al past presidente Franco Zuffi. Al termine della conviviale un bel momento musicale con melodie di operette a cura della soprano Antonella De Gasperi e del baritono Fabrizio Macciantelli della storica Compagnia ‘Corrado Abbati’ accompagnati al pianoforte dal maestro Denis Biancucci. Una bella serata molto partecipata da soci ed ospiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...