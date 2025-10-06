Approvato all’unanimità l’ordine del giorno per una targa in memoria di Carla Iberite

Un gesto per ricordare una donna semplice e straordinaria, custode di poesia e gentilezza ai Giardini della Rimembranza

Il Consiglio Comunale di Cento ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per l’installazione di una targa commemorativa dedicata a Carla Iberite, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Conosciuta da tanti come la “signora del chiosco dei gelati” ai Giardini della Rimembranza, Carla è stata molto più di questo: una poetessa, un’anima gentile, una presenza discreta e calorosa che, con i suoi gesti semplici e le sue parole, ha saputo trasformare quel luogo in un punto d’incontro umano, poetico, vivo.

La targa verrà posizionata proprio lì, dove sorgeva il suo chiosco, per ricordare il valore umano e sociale che Carla ha saputo incarnare. Un omaggio sentito a una figura che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della nostra comunità.

Con questo gesto, vogliamo che il suo ricordo continui a vivere e a fiorire. Perché la bellezza di una comunità nasce anche da persone straordinarie nella loro semplicità, capaci di donare semi di gentilezza destinati a durare nel tempo.

