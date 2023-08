Cento, 16 agosto 2023. Approvato dalla Giunta Accorsi il progetto definitivo per la costruzione della scuola secondaria di primo grado di Casumaro, finanziato dal PNRR. Il Sindaco Accorsi “Si lavora a ritmo serrato per portare alle fasi finali al progettazione e poi la gara, che si concluderà entro l’autunno. La scuola sarà il fiore all’occhiello della frazione”.

E’ stato approvato dalla Giunta Accorsi il progetto vincitore del concorso di progettazione bandito dal Ministero dell’Istruzione, per la realizzazione di 212 nuove scuole finanziate dalla missione 2 del PNRR, di cui 11 milioni di euro sono destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Casumaro.

“A differenza di altri progetti del PNRR già approvati, questo è stato gestito direttamente dal Ministero che ha indetto una gara di progettazione a livello nazionale.” introduce il Sindaco che prosegue “Insieme al Dirigente dei Lavori Pubblici e l’Assessore Bozzoli, abbiamo incontrato gli architetti che ci hanno illustrato il progetto, integrato poi con ad alcune richieste specifiche formulate dalla Dirigenza scolastica dell’ IC4 che occuperà i nuovi locali.”

La scuola seconda di primo grado sorgerà nel medesimo lotto di quella già esistente, non occupando ulteriore suolo e senza interrompere la didattica. “Elemento cruciale è stata appunto la costruzione della nuova scuola garantendo, come massima priorità, la continuità didattica nei locali della scuola vecchia. I nostri uffici insieme agli architetti incaricati, hanno trovato una soluzione che conciliasse queste due esigenze dunque l’anno scolastico di svolgerà in piena regola, con l’adozione di accorgimenti necessari per garantire non solo la sicurezza del cantiere ma anche la riduzione del rumore.” commenta il Sindaco che prosegue sui dettagli della costruzione “I criteri seguiti sono quelli di un edificio con adeguato standard antisismico, dotato di un impianti all’avanguardia in termini di rendimenti energetici e di contenimento dei consumi. Allo stesso tempo, avere una struttura adeguata all’insegnamento, bella e accogliente, che favorisca anche l’aggregazione sociale degli studenti e della comunità che la abiterà anche fuori dall’orario extrascolastico.”

La nuova costruzione ospiterà fino a cinque classi di scuola primaria, dieci classi di scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 375 alunni, e comprenderà una palestra di categoria A1, disponibile anche per un uso extrascolastico da parte delle società sportive. Disposta su due piani, la scuola si articola con una forma compatta e regolare attorno ad un corte interna alberata, sulla quale si dispongono gli ambienti scolastici. “La scuola sarà dotata di tutti i locali necessari alla didattica, aule, laboratori, due sale refettorio, servizi igienici, archivio con deposito e gli uffici dedicati alla dirigenza scolastica.” illustra il Sindaco che prosegue “La peculiarità è quella di voler integrare lo spazio esterno con quello interno, valorizzando al massimo la luminosità data delle ampie vetrate di cui è composta con il verde che si svilupperà all’interno della corte e nel giardino. Sempre nello spazio verde esterne, ci sarà un corpo esterno destinato alla palestra, con i relativi locali di utilizzo.” Continua Accorsi “Questa scuola, con la sua struttura innovativa, ci auguriamo che si inserisca nel contesto della frazione come un nuovo spazi di socialità per le bambine e bambini, ragazze e ragazzi che la vivranno, nonché per i docenti, le famiglie. Siamo certi che sarà il fiore all’occhiello della frazione.”

“Stiamo lavorando a ritmo serrato per garantire consentire che tutte le fasi avvengano nei tempi prestabiliti dal PNRR, che sono sempre molto stretti. Siamo alle battute finali per quanto riguarda la progettazione che verrà poi messa a gara, sempre dal Ministero dell’Istruzione ed entro l’autunno avremo l’azienda vincitrice e potremo iniziare i lavori in via Casoni.” conclude il Sindaco.

