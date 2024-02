Appuntamento a teatro con Rick DuFer e le sue “Cogitate impossibili”

Nell’ambito della stagione teatrale TTTXTE – “Storie quasi assurde”, venerdì 16 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Persiceto si terrà lo spettacolo di Rick DuFer “Le cogitate impossibili”.

Cosa chiederesti al mostro di Frankenstein se potessi intervistarlo? E come si comporterebbe Ulisse di fronte al microfono della radio? Abbiamo spesso immaginato di poter conversare con i grandi personaggi della letteratura: dal Raskolnikov di Dostoevskij ai personaggi senza nome di Kafka, dall’impavido Capitano Nemo ai robot di Asimov. Rick DuFer c’è riuscito per davvero e non solo nel suo libro “La parola a don Chisciotte” (Feltrinelli, 2023), ma anche a teatro, con lo spettacolo “Le Cogitate Impossibili – Dialoghi letterari non consensuali” in cui grandi personaggi della letteratura si trovano di fronte a lui a conversare di… noi. Tra lo schwa e il politicamente corretto, tra la pandemia e le gioie di Netflix, tra scienza e filosofia, dodici personaggi improbabili vissuti solo tra le pagine di grandi autori del passato si trovano a conversare con Rick, con una sana dose di risate e un po’ di quella serietà che serve quando si ha l’occasione di parlare con la grande immaginazione degli scrittori.

L’appuntamento persicetano con Rick DuFer e il suo spettacolo “Le cogitate impossibili” è per venerdì 16 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Persiceto (corso Italia 72). Biglietti: intero € 20; ridotto (maggiori di 65 anni) € 18. Orari biglietteria, presso il foyer del Teatro Comunale: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e la sera dello spettacolo dalle ore 20. Prevendita online su Vivaticket.

