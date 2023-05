“Apriti Bosco Festival” 2° Edizione_Il Festival dell’integrazione tra uomo e natura_19, 20, 21 – 26, 27, 28 maggio 2023 al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi

Il Festival dell’integrazione tra uomo e natura

19, 20, 21 – 26, 27, 28 maggio 2023

Al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi ritorna la seconda edizione dell’Apriti Bosco Festival, la manifestazione in programma il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 maggio, e organizzata dalla Fondazione Caterina Novi per sostenere i diversi progetti legati all’integrazione tra persone e natura e all’inclusione.

Dopo il mese di eventi che lo scorso anno ha caratterizzato l’estate centese, per questa seconda edizione si è pensato di concentrare tutti gli appuntamenti in due fine settimana a fine maggio, per dare la possibilità a più persone di venire a conoscere il bosco.

Il filo conduttore di tutti gli appuntamenti, oltre al rapporto tra uomo e natura che contraddistingue il festival, sarà “lo stare insieme”; una festa da vivere condividendo emozioni grazie anche alla novità 2023, ovvero la possibilità di cenare e fare aperitivi pre pranzo al bosco.

Sarà difatti attivo un angolo dedicato al cibo, curato dai volontari del bosco in collaborazione con il Centro Anziani Ugo Bassi di Cento che servirà panini, gnocchini fritti, piadine, patatine fritte e crostata.

Ritornerà anche il punto Bar all’interno dell’area eventi, questa volta arricchito da una scelta di cocktail più ampia per poter proporre un aperitivo più esclusivo.

Come è avvenuto lo scorso anno, il programma di “Apriti Bosco” Festival, è nato grazie alla condivisione di suggerimenti, idee e situazioni con vari interlocutori che sono entrati a contatto con la Fondazione e soprattutto grazie all’intraprendenza degli incredibili volontari che da più di un anno seguono e curano tutto ciò che ruota intorno al Bosco Integrale.

“Il Bosco Integrale sta diventando sempre più un progetto condiviso che ad ogni occasione incontra nuove persone che vogliono prenderne parte. – afferma Michele Novi, presidente della Fondazione Caterina Novi – Dopo l’esperienza incredibile del festival dello scorso anno che per noi è stata una vera sfida e che in termini di affetto ci ha dato tanto, non era facile pensare a come proseguire. Abbiamo voluto concentrare gli sforzi in due weekend e abbiamo scelto di anticiparli rispetto al 2022, per andare incontro a tutte quelle famiglie che nei mesi estivi sono già in vacanza. Ci sono attività davvero per tutti e per tutte le età. Speriamo che anche questa edizione permetta al progetto del Bosco Integrale di crescere ulteriormente e diventare sempre più un punto di riferimento per il territorio.”

Il Festival sarà ancora una volta caratterizzato da una vasta offerta di attività diurne dedicate ai bambini e agli adulti, dai laboratori alle passeggiate, ai tour così come i momenti benessere che si svolgeranno nell’area più interna del bosco. Le serate saranno contraddistinte da tanta musica live, dj set e spettacoli.

Il Festival è organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con l’Associazione Bosco Integrale Caterina Novi ed è patrocinato dal Comune di Cento e dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Festival ha ricevuto la certificazione PLASTIC FREE.

A corollario del Festival, il 24 maggio, ci sarà un momento molto importante per il Bosco Integrale, con l’inaugurazione del sistema di passerelle in legno costruito grazie ad una prima donazione della Lions Clubs International Foundation.

FINE SETTIMANA E PROGRAMMA

19, 20, 21 MAGGIO – INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

Venerdì alle 19.00 ci sarà l’inaugurazione del Festival alla presenza del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi e la serata proseguirà con la musica della band Parolima e a seguire Canzoni Stonate – Omaggio a Gianni Morandi.



Sabato, le attività cominceranno al mattino alle 9.30 con Amore ed empatia – Hata Yoga a cura di Rossella Govoni per poi proseguire alle 10.00, nella giornata mondiale dedicata alle api con il Laboratorio di apicoltura e degustazione di miele a cura di Sebastiano Malaguti e Sara Bellotti apicoltori della Società Agricola Cortefrazza; alle 10.30 ci sarà Tai-Chi tra gli alberi a cura di Marco Arsani per Ass. BenMiVogliocon. Alle 12.30 è previsto l’Incontro provinciale degli Empori Solidali – Pranzo e tavoli di lavori sulla sostenibilità all’interno degli Empori Solidali.

Alle 15.00 uno degli appuntamenti più attesi, Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco

Integrale. Sempre alle 15.00, il Laboratorio Botanico a cura di Daniela Pellizzola (per adulti).

Alle 17.00 una nuova opportunità per fare una passeggiata speciale grazie a Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale.

Alle 18.00 _ Bzzzz! – Laboratorio creativo a cura dei volontari del Bosco Integrale (4-10 anni) mentre alle 18.30 comincerà la musica con un graditissimo ritorno, quello dei KIND OF KNOWLEDGE che hanno avuto il loro esordio musicale proprio sul palco dell’Apriti Bosco Festival.

A seguire da X-Factor 2023, l’incredibile talento di CINZIA ZACCARONI e a chiudere la serata il travolgente Dj set delle SÙFRANGETTE.

Domenica mattina si partirà di buonora, alle 9.00 con Pilates nel Bosco: connessione di corpo, mente e natura a cura di Linda Meotti. Alle10.00 un momento per i bambini con Festa di primavera – Laboratorio di gommapiuma a cura dell’Associazione Scacciapensieri. Alle 11.30 E tu lo conosci il Bosco? – Passeggiata e laboratorio creativo a cura di Chiara Pellizzola Project Manager del Bosco Integrale (5-12 anni). Alle15.00 Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale. Alle17.00 ci sarà Mini Pocket Album – Laboratorio di scrapbooking a cura di Chiara Giatti mentre alle17.00 ci sarà una nuova opportunità per visitare il bosco attraverso Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale.

Alle 18.00 un altro gradito ritorno, quello del Go Green Zanandrea in collaborazione con il centro

socioccupazionale Zanandrea (4-10 anni). Dalle 18.30, FILIPPO MELLONI – Dj Set e a seguire CI METTIAMO IN GHINGERI… NEL BOSCO, sfilata a cura di Manigolde Sartoria Circolare con la partecipazione del Settore Rosa della Polisportiva Centese; momenti musicali con le voci di Lisa Maggio e Laura Barbieri HONEYMOON BAND – Live.

26, 27, 28 MAGGIO – CHIUSURA DEL FESTIVAL

Secondo e ultimo weekend del Festival. Nella serata di venerdì, la musica live sarà protagonista con UNTRIO e RBF BAND.

Il sabato si apre alle 9.00 con Pilates tra gli alberi a cura di Francesca Ferlinghetti di Officina 16, per poi proseguire alle 10.00 con La valigia delle storie del Bosco – lettura animata e laboratorio creativo-espressivo a cura di Roberta Lauricella – Arteliero (6-10 anni).

Alle 10.30 un altro momento dedicato al benessere con Asana nella natura a cura Mara Melloni di Soul Studio Yoga.

Il pomeriggio si apre alle15.00 con Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale per poi proseguire, sempre alle 15.00, con La valigia delle storie del Bosco – Letture a cura di Roberta Lauricella – Arteliero (dai 6 ai 10 anni). Alle 17.00, sarà il momento di Crea il tuo terrario a cura di V-Green e in contemporanea alle 17.00 un nuovo appuntamento con Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale. Alle 18.00 per i più giovani, Lettere nel Bosco a cura di Associazione Tararì Tararera (4-10 anni) mentre dalle18.30 la musica dei NO NAME, a seguire Soye e Tosco Dj Set e in chiusura Poløndo Dj Set.

La giornata conclusiva del Festival si apre alle 10.30 con Mindfullness e yoga: un’esperienza di corpo-cuore-mente a cura di Benedetta Balboni e proseguealle11.45 con E tu lo conosci il Bosco? – Passeggiata e laboratorio creativo a cura di Chiara Pellizzola Project Manager del Bosco Integrale (5-12 anni).

Il pomeriggio si apre alle15.00 con Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale e prosegue alla 16.00 con Lezione di distillazione con il rosmarino: dal campo alla boccetta a cura di Aromilla. Alle17.00 sarà il momento di Una fame da lupo – Spettacolo di Burattini a cura

delle Sorelle Paraponziponzipò (3-8 anni), allo stesso orario, Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco mentre alle 17.30 ci sarà Laboratorio di composizione di piante grasse a cura di V-Green. Dalle 18.30 comincerà la serata finale con la musica di Pachamama, Just for now e proseguirà con Come stai? spettacolo di danza a cura di Federica Malavolti e dei ragazzi di Anffas Cento – Coccinella Gialla. Chiuderà Poliphonik – Dj Set.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL SARA’ CONSULTABILE SUL SITO www.boscointegrale.org

L’ingresso al bosco è a offerta libera. Per tutte le attività come i laboratori, i tour del bosco, le attività benessere, ci sarà un numero massimo di partecipanti e sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail info@boscointegrale.org. I prezzi sono disponibili sul programma.

TUTTO IL RICAVATO DEL FESTIVAL SARÀ DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOSCO INTEGRALE.

