ApritiBosco Festival Sei giorni tra natura, cultura e benessere nella prima area di rigenerazione urbana centese

Dal 6 al 15 giugno, due weekend per riscoprire il legame tra uomo e ambiente, tra pratiche lente,

musica dal vivo e riflessioni sulla sostenibilità.

Riconnettersi con la natura non è più un gesto romantico, ma un’urgenza culturale. È con

questa consapevolezza che torna ApritiBosco Festival, appuntamento annuale che si svolge

all’interno del Bosco Integrale, un polmone verde che spicca per contrasto nel grigiore della

zona industriale di Cento. Come ormai da tradizione l’edizione 2025 si articolerà in sei giornate

distribuite su due fine settimana consecutivi: 6, 7, 8 e 13, 14, 15 giugno.

Il programma di quest’anno conferma l’identità del festival: una proposta multidisciplinare che

coniuga benessere fisico e interiore, divulgazione scientifica e ambientale, spettacoli

culturali e momenti di intrattenimento, tutti accomunati da una grande attenzione alla

sostenibilità e alla qualità delle relazioni umane. Non un evento di massa, ma un’esperienza

costruita su misura per chi cerca contatto autentico con sé stesso, con gli altri e con il

paesaggio naturale.

La struttura delle giornate è scandita da tre macroaree tematiche, associate a diversi

momenti della giornata:

Benessere al mattino, con attività come yoga, forest bathing, meditazione, camminate

e pratiche di consapevolezza in natura.

e pratiche di consapevolezza in natura. Divulgazione al pomeriggio, con talk, passeggiate tematiche, laboratori e incontri con

esperti per approfondire temi legati all’ambiente, alla salute mentale, all’agricoltura

naturale e alla cura dei territori.

esperti per approfondire temi legati all’ambiente, alla salute mentale, all’agricoltura naturale e alla cura dei territori. Intrattenimento la sera, con concerti, cinema all’aperto, spettacoli teatrali e dj set che

accendono il Bosco sotto le stelle.

Alcuni nomi in programma parlano da sé: Fabiana Antognoni, il professor Paolo Pileri,

Legambiente, ma anche gruppi musicali come i Savana Funk, e proposte artistiche come lo

spettacolo di danza “Il Buon Viaggio” a cura di Anffas Cento. L’edizione 2025 ruota attorno al

tema “Storie di Cura e Natura”, che attraversa le diverse attività suggerendo una riflessione

trasversale: cosa significa oggi prendersi cura della natura, e cosa può restituirci in cambio?

Lo sottolinea il Presidente della Fondazione Caterina Novi, organizzatrice del Festival, Michele

Novi: “La natura non è qualcosa di esterno da proteggere solo nei momenti critici, ma un’alleata

quotidiana che ci insegna, ci nutre e ci rigenera. Prendercene cura è un atto di responsabilità

verso il nostro futuro, ma anche un’opportunità per ritrovare equilibrio e senso. La cura è

reciproca: ciò che doniamo alla natura, ci torna amplificato sotto forma di benessere, salute e

bellezza. ApritiBosco vuole essere un invito a riscoprire questa relazione profonda e

trasformativa.”

L’accesso al festival segue una scansione precisa: i venerdì dalle 19 alle 24, i sabati e le

domeniche dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 24. Molte attività sono gratuite, altre prevedono un

piccolo contributo economico e una prenotazione online.

ApritiBosco si propone di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e culturali

attraverso l’esperienza immersiva in uno spazio verde e la promozione di attività e incontri

dedicati, con l’intento di coinvolgere pubblici diversi: famiglie, professionisti, appassionati,

artisti e cittadini.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo si può visitare il sito

www.boscointegrale.org e per qualsiasi dubbio si può scrivere a info@boscointegrale.org

Ricordiamo che, al momento, l’ingresso di animali non è consentito.

TUTTO IL RICAVATO DELLE GIORNATE SARÀ DEVOLUTO AL PROGETTO BOSCO INTEGRALE.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cento e dalla Regione Emilia Romagna. Durante l’evento

sarà inoltre possibile associarsi alla ODV Bosco Integrale e supportare con una donazione alla

Fondazione Caterina Novi.

