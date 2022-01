ARGENTA: Auto nel canale ferite due donne

Oggi, alle 17 circa, Carabinieri di Argenta sono intervenuti in Via Fascinata per un incidente stradale . Un’auto, autonomamente, è uscita di strada ed è finita in un canale d’irrigazione. A bordo due ragazze, la conducente di anni 26 e passeggera di anni 12, che sono rimaste intrappolate nel veicolo. Intervenuti 118 e 115. Dopo averle estratte dal veicolo, sono state trasportate rispettivamente: la 12enne presso Ospedale Maggiore di Bologna con elisoccorso codice gravità 3; la 26enne presso Ospedale di Cona codice gravità 2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...