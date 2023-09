ARGENTA E FISCAGLIA (FE): ancora controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e sequestri

Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del “N.A.S.” (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Bologna, del “N.I.L.” (Nucleo Ispettorato del lavoro) di Ferrara e della Stazione Forestale di Portomaggiore, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione alle violazioni della normativa sugli stranieri e sugli stupefacenti, nonché in materia di ambiente, igiene degli alimenti e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare hanno eseguito accurati controlli a carico di 3 esercizi commerciali, una cinquantina di persone e una trentina di veicoli, ritenuti di interesse operativo.

Il bilancio è di 2 persone segnalate alla Prefettura di Ferrara quali assuntori di sostanze stupefacenti, di 6 persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, di cui 4 stranieri per non aver esibito il permesso di soggiorno senza motivo, un altro straniero risultato illegale sul territorio nazionale ed un titolare di un’azienda agricola che aveva in deposito rifiuti speciali pericolosi, costituiti da circa 10 kg di prodotti fitosanitari non smaltiti secondo i tempi e le modalità previste dalla Legge che i Carabinieri hanno posto sotto sequestro. Quest’ultimo è stato anche sanzionato amministrativamente dai Carabinieri Forestali di Portomaggiore con una “multa” di 2.000,00 Euro per aver conservato prodotti fitosanitari con modalità difformi dalle prescrizioni dello specifico prodotto avendoli custoditi in un locale non chiuso a chiave.

Una sanzione amministrativa di 2.000,00 Euro è stata contestata dal “N.A.S.” al gestore di un bar risultato non in regola con le procedure di autocontrollo “HACCP”, mentre i militari del “N.I.L.” hanno eseguito controlli in un’attività commerciale, senza rilevare irregolarità.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.

