ARGENTA: famiglia isolata, i Carabinieri procurano il latte ad un bimbo di 5 mesi

Anche nei territori meno colpiti, rispetto a quelli martoriati del vicino ravennate, dall’eccezionale ondata di maltempo di questi giorni, i militari dell’Arma, in sinergia con le altre Istituzioni, sono impegnati notte e giorno nel soccorso e nel supporto alle popolazioni, anche a fronte di piccole e quotidiane necessità che, per chi vive queste particolari giornate, diventano difficoltà insormontabili.

Questa mattina i Carabinieri di Argenta sono intervenuti a Campotto, la località più colpita nella zona, isolata dalla chiusura del ponte sull’Idice, per la segnalazione di una famiglia che, evacuata da casa nella serata di ieri per i temuti allagamenti, si era rifugiata presso parenti poco lontani.

Una giovane coppia non aveva più scorte di latte per la propria figlia, una bimba di appena 5 mesi, e non aveva la possibilità di muoversi per andare a comprarlo, viste le necessarie limitazioni alla viabilità disposte nella zona. Giunti sul posto e presa cognizione della situazione, i militari si sono subito fatti carico di procurare il latte al bimbo, che in poco tempo hanno consegnato ai genitori.

In un attimo, la preoccupazione e l’ansia hanno lasciato il posto al sorriso di mamma e papà che, visibilmente emozionati, hanno ringraziato e salutato i Carabinieri, subito tornati al loro servizio di soccorso e supporto alle popolazioni locali.

