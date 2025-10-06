ARGENTA (FE): si allontana da Gubbio e viola la sorveglianza speciale: rintracciato e arrestato 34enne dai Carabinieri.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, i Carabinieri della Stazione di Argenta hanno arrestato un 34enne “sorvegliato speciale” che, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del Tribunale di Perugia, si è allontanato dal Comune di Gubbio, dove aveva l’obbligo di permanere.

L’uomo, che si aggirava nei presi della stazione ferroviaria, è stato notato e riconosciuto da una pattuglia della Stazione di Argenta, che tra l’altro lo aveva già arrestato per analoga violazione lo scorso agosto.

La sorveglianza speciale è un provvedimento che il Tribunale può adottare per contenere i comportamenti illeciti di quei soggetti abitualmente dediti alla commissione di reati, anche limitandone la libertà di movimento.

l’articolo prosegue dopo la pubblicità, senza la quale non potreste leggere questa notizia su areacentese.

Ultimate le formalità di rito, come disposto dalla Procura estense, il 34enne è stato accompagnato presso il carcere di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...