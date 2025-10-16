ARGENTA: Frontale tra auto, un morto

Questa mattina, ad Argenta (Fe), in loc. Filo, sulla sp 10, intersezione con via Garusola, per cause al vaglio dei Carabinieri, si è verificato uno scontro frontale tra due vetture, che ha coinvolto anche un furgone.

Il conducente di una delle due autovetture, un uomo di 75 anni, è morto sul colpo, mentre gli altri coinvolti (tra cui una donna incinta con i suoi due figli adolescenti), sebbene non siano in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati all’ospedale di Ferrara-Cona.

