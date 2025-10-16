  • Gio. Ott 16th, 2025

Cronaca

ARGENTA: Frontale tra auto, un morto

DiComando Carabinieri

Ott 16, 2025
Questa mattina, ad Argenta (Fe), in loc. Filo, sulla sp 10, intersezione con via Garusola, per cause al vaglio dei Carabinieri, si è verificato uno scontro frontale tra due vetture, che ha coinvolto anche un furgone.
Il conducente di una delle due autovetture, un uomo di 75 anni, è morto sul colpo, mentre gli altri coinvolti (tra cui una donna incinta con i suoi due figli adolescenti), sebbene non siano in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati all’ospedale di Ferrara-Cona.

