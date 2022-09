ARGENTA: Furto in abitazione i Carabinieri arrestano i due ladri

Nella mattinata del 17 settembre alla Centrale Operativa 112 della Compagnia di Portomaggiore perveniva una richiesta di intervento da parte di un residente ad Argenta, che era stato avvisato da un suo vicino di casa che due soggetti si erano introdotti all’interno della sua abitazione, forzandone la recinzione, al momento non abitata perchè in corso di ristrutturazione. I Carabinieri di Argenta, supportati dai quelli di Voghiera e del Norm di Portomaggiore, immediatamente si portavano sul posto sorprendendo due cittadini marocchini, F.S. trentaquattrenne e A.R. trentaseienne, che stavano cercando di scappare dopo aver sottratto dall’interno dell’abitazione una vasca da bagno. I due cittadini extracomunitari venivano tratti in arresto in flagranza per il reato di furto in abitazione in concorso e, al termine delle procedure relative alla cattura, venivano tradotti presso il Carcere di Ferrara. La refurtiva, rinvenuta sul posto, è stata restituita al proprietario dell’abitazione.

Nella mattina odierna gli arresti sono stati convalidati dal Giudice del Tribunale estense, sottoponendo F.S. alla custodia cautelare in carcere e A.R. all’obbligo di firma al Comando Carabinieri del luogo di residenza, nelle more della fissazione dell’udienza dibattimentale.

