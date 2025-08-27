Arriva il Festival San GiovANNI ’50

Si accedono i riflettori sull’undicesima edizione del Festival San GiovANNI ’50: per ben due weekend, dal 29 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre, presso il centro sportivo di via Castelfranco, prenderà il via l’ormai tradizionale evento che rievoca le suggestive atmosfere anni ‘50. Il programma prevede sei serate di concerti live e dj set con i migliori artisti del territorio italiano e internazionale, una grande pista da ballo, stand gastronomici e tanto altro.

Il Festival, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, è promosso dall’associazione culturale “Pensieri in Swing” in collaborazione col Comune di Persiceto e la locale Associazione Turistica Pro Loco S. Giovanni. L’evento rientra inoltre nell’ambito di “Bologna Estate 2025”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

San GiovANNI ’50 si terrà quest’anno nei weekend del 29-30-31 agosto e 5-6-7 settembre al centro sportivo di via Castelfranco e proporrà un programma eccezionale con tanti spettacoli e appuntamenti da non perdere. Sei serate di concerti live e dj set con i migliori artisti del territorio italiano e internazionale: The Latin Charmers, Laura B meets The Good Fellas, Di Maggio Bros feat New Tones, Miss Joan & The Jivin Blues, Boogie Banausen e in chiusura i sensazionali Jumpin Up. Ogni sera si alterneranno le lezioni gratuite primi passi di boogie woogie, collegiate shag, balboa, musicality e solo jazz con le esibizioni delle migliori scuole di ballo.

Sabato 30 agosto il Pin Up Fashion Show San Giovanni ’50, con sfilata in abbigliamento anni ’50 ed elezione di Miss Pin Up, incanterà il pubblico del festival.

Domenica 31 agosto appuntamento da non perdere con il Burlesque aereo e con il fuoco, per uno spettacolo davvero travolgente.

Per i più curiosi sabato 6 settembre si terrà la visita guidata “A Passo di Swing”, nell’ambito del ciclo “VisitPersiceto”, per ripercorrere un itinerario insolito e poco conosciuto: i luoghi e i personaggi degli anni ’50 a San Giovanni in Persiceto.

Sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 10.00 alle 13.00, presso la palestra delle piscine si svolgerà un dance camp a disposizione di chi desidera cimentarsi nel boogie woogie, con le lezioni dei campioni del mondo Dimitri & Alexia (per info e prenotazioni: dancecamp50@gmail.com). Nelle stesse date in collaborazione con piscine So.Ge.Se Bologna, all’interno dell’area delle piscine, si terrà Rock’n’roll Pool Party: pista da ballo e dj set dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per chi vuole fare un tuffo in pista.

Ogni sabato e domenica, inoltre, esposizione di auto d’epoca in collaborazione con il coordinamento di Bologna di Fiat 500 Club Italia e con American Brother Us Car: Cadillac, Camaro, Mustang, Corvette, Pick up e Muscle car, icone americane e non solo pronte ad invadere il campo sportivo.

A fare da cornice alla manifestazione stand gastronomico con cucina tradizionale, pesce e piadine, vintage market e luna park. Grazie alla collaborazione col partner etico della manifestazione, Piccoli Grandi Cuori Onlus, chi vuole potrà portare in regalo allo stand gastronomico un giocattolo nuovo che sarà destinato ai bambini e ai ragazzi della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed età evolutiva al Policlinico Sant’Orsola.

