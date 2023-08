Arriva il “Festival San GiovANNI ’50”

Persiceto ritorna alle favolose atmosfere anni ‘50 col Festival San GiovANNI ’50 che si terrà nei weekend del 25, 26, 27 agosto e dell’1, 2, 3 settembre al Centro sportivo di via Castelfranco. In programma musica dal vivo, balli ed esibizioni, esposizioni d’epoca, contest, spettacoli, vintage market, luna park e stand gastronomici.

Il Festival, giunto quest’anno alla sua nona edizione, è promosso dall’associazione culturale “Pensieri in Swing” in collaborazione con la locale Associazione Turistica Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Persiceto . L’evento rientra inoltre nell’ambito del cartellone “Bologna Estate 2023”, coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

La nona edizione del “Festival San GiovANNI ’50” si terrà il 25, 26, 27 agosto e l’1, 2, 3 settembre al Centro Sportivo di Persiceto in via Castelfranco, e proporrà un programma eccezionale con tanti spettacoli e appuntamenti da non perdere. Ospite speciale di questa edizione sarà “Gran Ferro Cars & Bikes Contest”, promosso in collaborazione con Macchina a Vapore Museo Franco Risi, Bear’s Garage e American Brother Bologna US Cars. Per entrambi i weekend sarà quindi possibile ammirare l’expo cars e moto pre ’70 & American U.S. Car con premiazione ogni sera del miglior “gran ferro”. Altra importante novità di questa edizione è il “Pin up Contest San GiovANNI ’50”, contest nazionale che si terrà sabato 26 agosto con selezione valida per il concorso “Miss pin up WW2” di Roma. Le concorrenti, divise in categoria under 35 e over 35 dovranno sfilare in abbigliamento anni ’40 –’50 e le vincitrici parteciperanno di diritto alla finale nella capitale! (info e prenotazioni cell. 393-0083119).

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico con cucina tradizionale, pesce e piadina in collaborazione con le società carnevalesche “Maistof” e “Accademia della Satira”. A fare da cornice sarà inoltre presente il tradizionale vintage market e l’esposizione American cars, oltre a un divertente Luna Park.



Presso lo stand piadineria sarà inoltre possibile partecipare all’iniziativa “Giocattolo sospeso” in collaborazione con l’associazione Piccoli Grandi Cuori onlus: portando un giocattolo nuovo questo verrà donato a bambini e ragazzi portatori di cardiopatie congenite e ricoverati nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

