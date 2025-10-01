Arrivati al Comune di Cento i fondi regionali per i danni della grandinata del luglio 2023



Questa mattina sono stati accreditati al Comune di Cento i fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna, per un totale di 1.178.000 euro, destinati alla copertura dei danni causati dagli eventi meteorologici straordinari del luglio 2023.



Con il Decreto del Presidente Commissario Delegato (D.P.C.D.) n.177 del 17 settembre 2025, la Regione ha provveduto al trasferimento delle risorse richieste alle Amministrazioni comunali interessate.



Nei prossimi giorni gli uffici comunali procederanno con l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei cittadini beneficiari.



Per ragioni organizzative non verranno inviate comunicazioni individuali: ciascun cittadino potrà verificare l’avvenuto accredito direttamente sul proprio conto corrente, in riferimento agli importi già comunicati nelle precedenti fasi del procedimento.



Per quanto riguarda le attività economiche e produttive, il Comune conferma l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione. I mandati di pagamento verranno emessi in una fase successiva, a conclusione della necessaria procedura amministrativa aggiuntiva in capo agli uffici comunali.



Il Sindaco Accorsi sottolinea: “Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato con puntualità, rispettando tutte le scadenze e gestendo un procedimento complesso con grande professionalità. Grazie a questo impegno, oggi possiamo procedere alla liquidazione di risorse che i cittadini attendevano da tempo.”

