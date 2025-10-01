  • Mer. Ott 1st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Arrivati al Comune di Cento i fondi regionali per i danni della grandinata del luglio 2023

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 1, 2025
Post letto da: 143

Arrivati al Comune di Cento i fondi regionali per i danni della grandinata del luglio 2023

Questa mattina sono stati accreditati al Comune di Cento i fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna, per un totale di 1.178.000 euro, destinati alla copertura dei danni causati dagli eventi meteorologici straordinari del luglio 2023.

Con il Decreto del Presidente Commissario Delegato (D.P.C.D.) n.177 del 17 settembre 2025, la Regione ha provveduto al trasferimento delle risorse richieste alle Amministrazioni comunali interessate.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali procederanno con l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei cittadini beneficiari.

Per ragioni organizzative non verranno inviate comunicazioni individuali: ciascun cittadino potrà verificare l’avvenuto accredito direttamente sul proprio conto corrente, in riferimento agli importi già comunicati nelle precedenti fasi del procedimento.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive, il Comune conferma l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione. I mandati di pagamento verranno emessi in una fase successiva, a conclusione della necessaria procedura amministrativa aggiuntiva in capo agli uffici comunali.

Il Sindaco Accorsi sottolinea: “Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato con puntualità, rispettando tutte le scadenze e gestendo un procedimento complesso con grande professionalità. Grazie a questo impegno, oggi possiamo procedere alla liquidazione di risorse che i cittadini attendevano da tempo.”

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Cento (FE): Anziana in difficoltà grida aiuto: intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco.
Ott 1, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Casumaro (FE). Nascondeva un coltello nell’auto: denunciato 67enne dai Carabinieri.
Ott 1, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Presentazione del libro di Sandro Zannarini “Casa Provenzali. Una Perla del Rinascimento. Un enigmatico soffitto astrologico sovrasta le eroiche gesta di Provenco affrescate dal Guercino”
Ott 1, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca