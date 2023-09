ASCENSORI BLOCCATI ALL’OSPEDALE DI CENTO, FDI CHIEDE CHIARIMENTI

Attenendosi a segnalazioni ricevute i Consiglieri di Fratelli d’Italia Cento chiedono risposte a quanto accaduto all’interno del nosocomio centese. Spiegano i Consiglieri di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone e Alessandro Guaraldi: << Ci sono giunte segnalazioni, che ci hanno fortemente preoccupato, inerenti ad una serie di guasti che hanno colpito gli ascensori del nostro ospedale. Ci è stato riferito che gli ascensori vantano più di 45 anni di vita e da anni risulta molto difficile recuperare i ricambi in caso di guasto. Ci risulta che uno di questi ascensori è fuori uso da mesi, il suo gemello la settimana scorsa si è bloccato generando un grave disagio agli operatori sanitari. In un caso di urgenza, avvenuto in concomitanza con il blocco dell’ascensore, gli operatori hanno tardato l’intervento di 6/7 minuti dovendo allungare la strada da percorrere per raggiungere il paziente. Tutto questo non può accadere. Abbiamo già posto il tema all’attenzione del Capogruppo Regionale di FDI Marta Evangelisti, la quale si è subito attivata presentando un’interrogazione all’Amministrazione Regionale. Il 20 settembre sarà finalmente convocata la commissione speciale inerente all’Ospedale di Cento. Questa sarà l’occasione per chiedere ulteriori chiarimenti su quanto accaduto, all’interno del nostro nosocomio, all’Amministrazione comunale. Ci chiediamo se e quando siano previsti investimenti, anche legati al Pnrr, che possano migliorare le funzionalità del Santissima Annunziata. Non possiamo permettere che gli operatori sanitari e i pazienti siano messi in difficoltà dalla mancanza di interventi strutturali.>>

Mi piace: Mi piace Caricamento...