Ascom e Confesercenti incontrano il sindaco di Cento. “Impegno a trovare soluzioni per rispondere alle legittime richieste del Terziario”

Trovare in maniera condivisa soluzioni per sostenere il commercio di vicinato: si è svolto nei giorni scorsi a Cento un incontro che ha visto allo stesso tavolo: Ascom Confcommercio, Confesercenti ed il sindaco di Cento .

Al centro del dialogo una serie di proposte avanzate dalle Associazioni per sostenere il Terziario: dal PNRR, alla rigenerazione urbana, dalla programmazione degli eventi estivi, alla realizzazione di un progetto di marketing territoriale e fino alla sicurezza in particolare nelle ore serali. Al centro del confronto inoltre la necessità di assicurare la gratuità delle distese nei prossimi mesi del 2022 anche dopo la conclusione dell’emergenza sanitaria.

Il primo cittadino EdoardoAccorsi spiega:”Mi ha fatto piacere avere questo incontro che si è svolto in un clima costruttivo e serio da entrambi le parti. Ci è stato presentato un documento importante su diversi temi sui quali fondamentalmente ci siamo ritrovati in unità di intenti con Ascom e Confesercenti. Sullo specifico delle distese c’è il nostro impegno a trovare una soluzione che sia vicino alle necessità dei commercianti: in particolare insieme alla vicesindaco ed assessore al Commercio Picariello ricercheremo il punto di caduta e di incontro per rispondere nel modo più adeguato alle legittime richieste del mondo del commercio”. Marco Amelio, presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Cento sottolinea: “Servono misure urgenti per salvaguardare i posti di lavoro e le attività. La gratuità dei dehors rappresenterebbe una boccata di ossigeno importante per sostenere la ristorazione settore per il quale la ripresa slitta al 2023. La gratuità sarebbe un intervento concreto per le imprese per abbassare i costi che sono ben più alti dei guadagni”. Dal canto suo Edi Govoni, la presidente di Confesercenti dell’Alto Ferrarese conclude: “Mi auguro che si adottino le giuste misure per sostenere equamente il commercio locale in tutti i suoi settori. Cento ad oggi possiede una serie di aspetti diciamo più complicati ma si percepisce la volontà di tutte le parti in campo di adottare un’ azione più attiva”.

A completamento dell’incontro anche la fattiva disponibilità del Comune a creare un tavolo ad hoc sul PNRR nel quale realizzare

un confronto sistematico come proposto dalle Associazioni.

