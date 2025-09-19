ASD Benedetto 1964 festeggia 30 anni di passione, sport e comunità

La ASD Benedetto 1964 è lieta di annunciare la celebrazione del suo trentennale, che si terrà sabato 20 settembre presso la Palestra Giovannina (via Giovannina 76, Cento). L’evento inizierà alle ore 15:00 e sarà un pomeriggio dedicato alla memoria, al presente e al futuro della società sportiva.

Il programma della giornata prevede un inizio scoppiettante con i giovani del minibasket della Benedetto 1964 in campo dalle 17 sia nella palestra Giovannina sia nel campetto di fronte all’ingresso. Nel frattempo è prevista l’accoglienza dei partecipanti, ex-atleti e membri storici della Benedetto 1964 e verso la fine del pomeriggio sarà dedicato lo spazio per gli interventi dei rappresentanti istituzionali e dei rappresentanti della società presieduta dal Presidente Roberto Spera. Nell’arco dell’evento sarà presente uno stand gastronomico e all’interno della palestra saranno presenti alcuni spazi con immagini dedicate all’attività dei 30 anni della società centese.

