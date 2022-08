Asilo Alberone: Mattia Franceschelli “Grazie al lavoro dell’Amministrazione Accorsi crescono le risorse in arrivo sul territorio”

Grazie al lavoro dell’Amministrazione Accorsi e degli Uffici comunali, continuano a crescere le risorse in arrivo sul territorio del Comune di Cento. Oltre un milione e più di euro dal PNRR per la costruzione di un asilo nido ad Alberone. Franceschelli “Un investimento importante sul un territorio di frazione. Un’opera che Alberone e la sua comunità aspettano da 10 anni.”

La struttura, dal valore di 1.175.000 euro finanziata tramite la Missione 4 del PNRR dedicata all’istruzione e alla ricerca, sorgerà sugli interventi che fatti per la realizzazione di una scuola mai avvenuta e ferma dal sisma. Sempre sulla stessa linea di finanziamento è stata candidata anche la costruzione di una scuola materna a Penzale, che purtroppo non ha ricevuto le risorse.

Il nido, che sorgerà in Via Giovanni Pascoli, ospiterà 50 bambini nella fascia 3-9 mesi e 10-36 mesi, con un’ampia zona verde e tutti i locali e i servizi dedicati al personale. Come richiede la normativa del PNRR, la costruzione sarà realizzata con materiali eco-compatibili e sarà a ridotto impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’efficientamento energetico.

“I progetti candidati dall’Amministrazione al PNRR stanno ottenendo importanti risultati, con oltre 14 milioni di euro già ottenuti per diverse progettualità, in meno di un anno dall’insediamento. Infrastrutture scolastiche e sociali che portano nuovi servizi alla cittadinanza e riqualificano i nostri territori, anche in frazione, come nel caso del nido di Alberone. Una scommessa importante sulle frazioni, che hanno bisogno di servizi e di prossimità per tornare ad essere vissute. Un aiuto concreto verso le famiglie e le nuove generazioni che vorranno restare in questi luoghi” commenta il Segretario PD Mattia Franceschelli che conclude “Con serietà e responsabilità, come amministratori sui territori, andiamo avanti per l’attuazione di queste opere, che hanno tempistiche strette dettate dal PNRR e che risentono della causa della crisi di governo prima e delle elezioni poi.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...