Aspettando il Carnevale eventi il 13-17 e 24 febbraio promossi da Ascom e Comitato Commercianti Cento in Vetrina

Aspettando il Carnevale scalda i motori con una serie di iniziative collaterali che sono promosse in partnership tra Ascom, Comitato Commercianti Cento in Vetrina con il supporto della Eventi Manservisi ed il patrocinio del Comune di Cento e della Fondazione Teatro “Borgatti”Si parte subito con il più classico (e goloso) degli appuntamenti in maschera ossia il Martedì Grasso, il 13, in piazza Guercino dalle ore 16,30 con buona gastronomia, dj set, balli di gruppo fino al concorso della maschera più bella: un appuntamento nel più puro spirito genuino della festa di piazza che possa essere un autentico momento di serenità e spensieratezza, coinvolgendo grandi e piccini. Il secondo appuntamento è poi sviluppato per il sabato successivo, ossia il 17 febbraio, tra shopping nei negozi di vicinato, sorseggiando aperitivi o gustando un menù a tema in bar e ristoranti. A partire dalle ore 17,30 è prevista l’esibizione dal vivo della R.B.F Band in piazza Guercino. Gran finale con “Sconti in maschera”: siamo a sabato 24 febbraio, con ancora una volta protagonisti le imperdibili proposte commerciali ed enogastromiche negli esercizi del centro storico, autentico centro commerciale naturale. La colonna sonora live sarà offerta da Rocktrain Slaves (sempre a partire dalle 17,30 in piazza Guercino). Insomma ci sarà solo l’imbarazzo della scelta nell’attesa delle suggestive sfilate domenicali.

