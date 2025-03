Assemblea Confcommercio nazionale, conferme per Confcommercio-Ascom Ferrara

Stamani (12 marzo) si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi sociali di Confcommercio nazionale: l’assemblea ha visto la riconferma del presidente nazionale Carlo Sangalli che sarà in carica per il quinquennio 2025/2030.

In questa assemblea è stato eletto in qualità di consigliere nazionale Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio – Ascom Ferrara, mentre Giulio Felloni è stato riconfermato in consiglio in qualità di presidente di Federazione Moda Italia. Entra di diritto in consiglio Matteo Musacci, presidente Gruppo Giovani Nazionale di Confcommercio.

Il presidente Amelio ed il direttore generale Davide Urban si complimentano con il presidente nazionale Sangalli per l’importante riconferma alla presidenza di Confcommercio Imprese per l’Italia.

Marco Amelio

