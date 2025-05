Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Centro Emilia: Nuovo Presidente Nicola Fabbri, succede a Giuseppe Accorsi, Presidente per 21 anni

Sabato 10 maggio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Centro Emilia, con la partecipazione di oltre 1.000 Soci nelle sedi di Scandiano (RE) e Casumaro (FE). Le due sedi erano videocollegate tra loro tramite un sistema avanzato, che ha consentito ai Soci di partecipare attivamente, garantendo inclusività e condivisione dei contenuti tra tutti i presenti.

Durante l’incontro è stato approvato il bilancio d’esercizio, che conferma la solidità patrimoniale della Banca. L’utile netto dell’esercizio, pari a 15,46 milioni di euro, rappresenta un risultato importante che rafforza ulteriormente la stabilità dell’Istituto e la fiducia dei Soci.

Il bilancio presentato rappresenta appieno la natura di Banca Centro Emilia: una banca cooperativa a mutualità prevalente, orientata non al profitto ma alla creazione di valore condiviso per Soci e comunità. Un dato significativo è che il 97,4% delle risorse raccolte viene reinvestito localmente, sostenendo concretamente famiglie, imprese e progetti del territorio. A conferma della solidità dell’Istituto, il CET1 ratio è cresciuto dal 19,3% del 2023 al 21,9% nel 2024.

“Il bilancio evidenzia con chiarezza la solidità e l’affidabilità di Banca Centro Emilia, che continua a essere un punto di riferimento stabile e concreto per il territorio e le comunità che lo abitano” – ha dichiarato Accorsi, Presidente uscente, che ha concluso il proprio mandato alla guida della Banca. Un passaggio di testimone importante, accompagnato dalle parole sentite del Direttore Generale Giovanni Govoni: “Ci sono persone che non si limitano a dirigere. Per 21 anni, Giuseppe Accorsi è stato molto più di un Presidente per Banca Centro Emilia: è stato un punto di riferimento, capace di trasformare l’esperienza cooperativa in un progetto fondato sul bene comune per le persone del territorio.”

Nel corso dell’Assemblea è stato eletto dai Soci, come nuovo Presidente, Nicola Fabbri, che ha ricevuto le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte di Giuseppe Accorsi, il quale ha espresso piena fiducia nella sua capacità di guidare la Banca con passione e visione.

Insieme al nuovo Presidente, sono stati nominati anche i membri del Consiglio di Amministrazione, composto da Simone Donati, Roberta Donato, Davide Frascari, Sandra Frassinetti, Silvia Grandi, Carlo Maffei, Ilaria Manghi e Andrea Sgarbi.

È stato inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, con Paolo Fava in qualità di Presidente, affiancato dai sindaci effettivi Francesca Bertani e Giulia Spaggiari, e dai sindaci supplenti Michele Delrio ed Elena Iotti.

Per concludere, è stato nominato anche il nuovo Collegio dei Probiviri. Il Notaio Giuseppe Giorgi, designato dal Gruppo Cassa Centrale, ne assume la presidenza. Completano la composizione i membri effettivi Federica Ghetti e Marco Tassinari, e i membri supplenti Patrizia Balboni e Francesco Passerini.

Nel 2024, la Banca ha progettato nuovi spazi e filiali moderne, pensate per offrire servizi evoluti e consulenza personalizzata per la propria clientela. Questo impegno si è concretizzato nel 2025 con l’apertura di due nuovi presìdi territoriali: la filiale di Copparo, con il taglio del nastro il 5 aprile, e la nuova sede della filiale di Lagosanto, inaugurata l’11 aprile. Altre aperture sono previste entro la fine dell’anno in aree ancora sprovviste o carenti di sportelli bancari, a conferma del ruolo dell’Istituto come banca di prossimità.

Banca Centro Emilia guarda al futuro con rinnovato slancio, determinata a rafforzare ogni giorno il proprio impegno per il benessere e lo sviluppo dei territori che rappresenta.

