Associazione Nazionale Carabinieri di Cento: nominato il nuovo consiglio, Presidente per i prossimi 5 anni il cav. Walter Chessa

La Sezione di Cento dell’Associazione Nazionale Carabinieri comunica che nell’assemblea dei soci tenutasi il 22 febbraio scorso è stato nominato il nuovo Consiglio, in seno al quale è stato confermato presidente per il prossimo quinquennio, il Cav. Walter Chessa. Al termine dell’assemblea, il presidente Chessa ha ringraziato i soci per la conferma alla guida della storica Associazione (nata nel 1969), ed ha manifestato la volontà di continuare nel lavoro sin qui svolto dalla ANC, ovvero quello di promuovere e partecipare ad attività di supporto per la comunità centese e per le Amministrazioni pubbliche locali. Il Presidente Chessa, forte della sua quasi quarantennale esperienza operativa nell’Arma dei Carabinieri, è

convinto che l’ANC di Cento possa perseguire – attraverso l’impegno dei suoi 209 soci – tutte quelle finalità assistenziali, sociali e culturali che storicamente ha cercato di portare avanti sul territorio comunale.

