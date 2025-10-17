ATTENTATO ALLA LIBERA INFORMAZIONE: bomba nell’auto di Sigfrido Ranucci

Quello che è stato fatto al collega Sigfrido Ranucci è terribile ma svela un fatto: l’informazione, quella vera, sincera, leale, che cerca di mettere in luce le mancanze, le magagne, i giochetti di potere, fa paura: meno male. Forse qualche speranza di alzare il tappeto e togliere la polvere c’è. Un sincero abbraccio al collega che, nonostante tutto, persegue quello che il ‘vero’ giornalismo deve fare: contribuire a far emergere la verità, per quanto scomoda possa essere. Un ‘Certo potere’ tenta, a tutti i livelli, di fare tacere questo tipo di giornalismo, a tutti i livelli, ripeto, ma non ce la farà. Stiano certi, coloro che vorrebbero asservire l’informazione al loro scopo, che prima o poi la Stampa Libera vincerà. E i giochetti di ‘potere’ svelati.

