Attenzione! Modifica viabilità in via Baruffaldi venerdì 24 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nel tratto compreso tra Vicolo San Salvatore e Via Matteotti DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER TUTTI I VEICOLIConseguentemente alla sospensione della circolazione stradale, i veicoli che circolano in Via Baruffaldi, giunti all’intersezione con Vicolo San Salvatore, avranno l’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA su quest’ultimo.Compatibilmente ai lavori in corso, i soli residenti, titolari di attività e uffici, Fondazione Zanandrea, presenti nel suddetto tratto, potranno accedere per raggiungere il garageo l’area di sosta dell’attività o l’area di sosta a loro riservata.

