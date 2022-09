AUDIOLIBRI: “Samuel & Co” di Marco Cevolani in versione audiolibro sul sito della Biblioteca di Mattia

Da oggi è possibile ascoltare “Samuel & Co” di Marco Cevolani in versione audiolibro sul sito della Biblioteca di Mattia (Download libri e audiolibri (webnode.it))L’opera, pubblicata dalla Casa Editrice Freccia D’Oro nel 2020, rappresenta l’unione dei canoni letterari della avventure di Samuel e Mattia, personaggi nati dalla fantasia dell’autore centese. Già dal titolo si capisce che attorno al protagonista principale, Samuel Bertelli (ex calciatore e filantropo) ruotano diversi personaggi, a cominciare dallo stesso Mattia. Tra vecchi e nuovi personaggi, come il calciatore spagnolo Juan Avenir Roboante o Kassim, profugo iracheno, rimane sempre sullo sfondo l’eterna lotta contro la Confraternita e il Signore delle Ombre, che vede come antagonista il giovane Mattia, che scoprirà di avere poteri straordinari. L’opera è acquistabile in formato brossura sul sito www.frecciadoro.itIl prossimo Natale è prevista l’uscita di una nuova avventura “Il figlio di Atlantide – Sfida finale al Signore delle Ombre”, sempre per edizioni Freccia D’oro

