AUSL cerca tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Per fronteggiare la nuova accelerazione della pandemia coronavirus e velocizzare le necessarie attività di tracciamento, l’Azienda USL di Ferrara cerca urgentemente tecnici sanitari di laboratorio biomedico per potenziare la rete di processazione dei tamponi molecolari.

È stato pubblicato infatti il bando di avviso pubblico di procedura d’urgenza per la raccolta di disponibilità per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D per emergenza epidemiologica da Covid-19, adottata nell’interesse dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.

Il bando – pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: “Bandi e Concorsi – link Avvisi Pubblici” – non prevede una scadenza per la presentazione delle domande ma è legato alla durata dello stato di emergenza epidemiologica.

L’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato avverrà a seguito di valutazione delle competenze espresse dalla documentazione prodotta, in relazione alle professionalità che risulteranno necessarie per fronteggiare l’emergenza, tenendo anche conto della tempestività a prendere servizio.

L’Azienda si riserva di approfondire in un colloquio le competenze dichiarate, mediante convocazione del candidato tramite indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione. Il colloquio potrà svolgersi anche in modalità telematica.

Le candidature verranno valutate man mano che perverranno all’Azienda USL fino al soddisfacimento delle necessità assunzionali.

La durata dell’incarico è sino al 31/3/2022 con eventuale cessazione anticipata o proroga in relazione alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e delle necessità dell’Azienda.

Il candidato individuato per l’assunzione sarà tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di servizio in più sedi dell’Azienda USL.

L’avviso pubblico, con colloquio, per il “conferimento di incarichi individuali a tempo determinato legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 2-ter d.l.17 marzo 2020 n. 18, nel profilo di: collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara” è disponibile a

questo link www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-gestione-risorse-umane/concorsi-e-avvisi-folder/avvisi-pubblici-1/concorsi-pubblici .

Mi piace: Mi piace Caricamento...