Autodifesa femminile a Cento. Al via i corsi per rafforzare sicurezza, autostima e consapevolezza, grazie alla collaborazione tra Comune di Cento e associazioni del territorio



Il Comune di Cento, in particolare gli Assessorati allo Sport e alle Pari Opportunità insieme al Comitato Unico di Garanzia, ha promosso la realizzazione di percorsi formativi e informativi di autodifesa e autostima rivolti alle ragazze e alle donne, per aumentare la loro forza interiore, imparare a proteggersi e raggiungere una maggiore sicurezza personale e consapevolezza fisica e mentale.



Il 30 gennaio, in Sala Zarri a Cento, sono stati presentati tre corsi di autodifesa femminile organizzati da associazioni sportive del territorio. I percorsi proposti da ASD Bushido Gruppo AKS, guidata dal direttore tecnico e maestro Marcello Chiummiello e ospitata presso la palestra di XII Morelli, e da ASD CSR Ju Jitsu Cento, diretta dal maestro Piero Rovigatti con sede in via Zallone, hanno già preso avvio nel mese di febbraio. Il corso promosso da Krav Maga Traditional Cento, tenuto dall’istruttrice Letizia Malaguti presso la palestra dell’IC Guercino in via Dante Alighieri, inizierà invece nel mese di aprile.



Oltre alle tecniche di autodifesa sono previsti momenti di formazione tenuti da professionisti in ambito socio-sanitario e giuridico: in un contesto sociale in cui la prevenzione è il primo strumento di tutela, questa iniziativa offre un vero e proprio percorso di incremento dell’autostima e gestione dello stress.



Il progetto riflette l’impegno costante dell’Amministrazione e del Comitato Unico di Garanzia nel promuovere le pari opportunità e nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione perché una comunità sicura sia una comunità dove ogni donna si senta libera di muoversi e di vivere senza timori.



L’Assessora alle Pari Opportunità, Silvia Bidoli, dichiara: “Proseguiamo con costanza l’impegno preso di promuovere iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere. Questi corsi, oltre ad offrire un’importante opportunità di socializzazione, accrescono la sicurezza e l’autostima di sé. Ringrazio il CUG per aver curato l’iniziativa e le realtà sportive che hanno aderito con grande entusiasmo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...