Automotostoriche in Centro Storico domenica 25 maggio ‘2025

La candelina sulla torta è la numero 17: ormai, possiamo parlare di una tradizione che si rinnova. Stiamo parlando di Auto Moto Storiche in Centro Storico che si terrà il prossimo 25 maggio, una delle rassegne più riuscite organizzate dal club Officina Ferrarese del motorismo storico, con il supporto di Ospitalità Estense (rappresentata in conferenza da Filippo Orlandini) e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Le nostre auto storiche – oltre un centocinquanta assieme alle moto, come da tradizione – dalle 15 saranno esposte nelle vie e nelle piazze del centro città. A seguire, dalle 17,30 la sfilata con la presentazione delle auto. Come nelle precedenti edizioni, il team di Officina Ferrarese è già al lavoro incessantemente per mettere a punto tutti i dettagli tecnici. «Autostoriche in centro storico – spiega il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – è uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario. Sia l’esposizione che la sfilata segnano, tutti gli anni, un grande successo in termini di partecipazione. Anche quest’anno confermiamo un’altissima qualità in termini di marchi esposti. Possiamo dire, infatti, che sarà rappresentata tutta la produzione di automobili (e di moto) dagli anni ’30 fino ai Duemila. Una vera e propria immersione nella tradizione motoristica, capace di coniugare anche la valorizzazione del nostro territorio». La piazza principale della città, così come le vie del centro, si trasforma infatti in un vero e proprio museo a cielo aperto. «È questa – chiude Zavatti – la componente che rende speciale questa manifestazione. La possibilità di apprezzare alcuni fra i modelli più significativi di auto mai costruite al mondo e, parallelamente, osservare le perle storico-culturali della nostra città. Una vetrina straordinaria per tutto il territorio». La pensa così anche l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini. «Come amministrazione – commenta – siamo ben lieti, ogni anno, di supportare questo tipo di manifestazioni che danno lustro alla nostra città e la rafforzano come destinazione turistica. Il valore aggiunto di questi appuntamenti è infatti duplice: da un lato i cittadini ferraresi hanno la possibilità di ammirare le straordinarie produzioni motoristiche del passato, ma dall’altro creiamo occasioni anche per un target di turisti differente rispetto a quelli che generalmente frequentano Ferrara. Ogni occasione che genera attrattività per il nostro territorio rappresenta per noi un’opportunità, che sosteniamo e supportiamo convintamente». Soddisfatto anche il presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Marco Amelio. «Automotostoriche possiede una magia ed una suggestione particolari coinvolgendo in maniera significativa tutti, dai grandi ai più piccoli. Una manifestazione che unisce il fascino di gioielli della meccanica all’ambientazione davvero unica nel nostro centro storico della città tra arte, appuntamenti, monumenti e scorci che rendono Ferrara sempre meta obbligata per chi vuole immergersi in un’esperienza completa: dalla enogastronomia allo shopping di qualità. Complimenti al Club Officina Ferrarese ed alla sua dedizione nel promuovere con dedizione ed entusiasmo l’evento e nel complesso l’intera città e le sue eccellenze».

Le conclusioni nelle parole del presidente onorario e memoria storica del sodalizio motoristico Giulio Felloni: ” Un appuntamento di qualità per il nostro Club che è occasione ulteriore, da non perdere, per apprezzare le eccellenze del nostro centro storico e la storia del motorismo. Un ‘iniziativa che dura nel tempo, che crea socialità positiva ed è presa ad esempio anche in altre città”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...