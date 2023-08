AVANTI CENTO: “contrari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nessuna variazione significativa”

Avanti Cento ha espresso la propria contrarietà alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, portata in consiglio comunale lo scorso lunedì. La decisione è nata per vari motivi. Non vi è nessuna variazione significativa ed importante rispetto al bilancio previsionale, idonea ad apportare benefici alla cittadinanza nonché al tessuto economico del Capoluogo e delle frazioni.

Nel corso di questi anni numerose proposte sono state lanciate da Avanti Cento a beneficio della cittadinanza purtroppo vediamo l’immobilità nell’amministrare la città.

Visto che l’avanzo deriva anche dall’aumento delle tasse, ci si aspettava qualche investimento maggiore sia sulle strade che in altri settori.

La maggioranza si incensa affermando che saranno investiti nell’anno 2023 circa 1.200.000 Euro sulla manutenzione straordinaria strade, ma non sottolinea, come da noi rilevato in consiglio comunale, che un terzo di questa somma è destinata alla riqualificazione di Via degli Orologi la quale non sarà più finanziata dallo Stato ma dalle casse comunali, quindi da noi cittadini, al contrario di quanto affermato sino ad ora dall’Amministrazione. Vien da sé che l’importo che residua non è sufficiente per la manutenzione delle strade comunali non essendo stato fatto nulla a riguardo negli ultimi due anni. Avanti Cento da tempo ha posto l’attenzione su alcune strade nevralgiche per i trasporti e importanti per la circolazione stradale, come ad esempio via Ferrarese, il cui ripristino chiediamo da due anni.

Un’amministrazione immobile che sta beneficiando solamente del lavoro altrui e che si occupa di opere non prioritarie e non necessarie per il nostro territorio come la stazione di posta che è più corretto chiamare DORMITORIO il quale sorgerà al primo piano della bocciofila per i senza fissa dimora dell’alto ferrarese.



Avanti Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...