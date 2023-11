AVANTI CENTO: “Questa amministrazione continua a raccogliere i frutti del lavoro di chi li ha preceduti”

La Pinacoteca di Guercino e l’Amministrazione Toselli

Comunicato stampa “Avanti Cento”

Il tempo è padre della verità, cita un vecchio proverbio, ma ogni tanto è utile

ricordare. E questa volta a voler aiutare la memoria è il gruppo consiliare Avanti

Cento che, in occasione della prossima riapertura della Pinacoteca Civica come fu

anche per la Nuova scuola di Renazzo, il velodromo ed altri interventi non ci sta a

vedere che le grandi opere pubbliche messe in campo con tanto impegno

dall’amministrazione Toselli, vengano attribuite in via esclusiva all’attuale

amministrazione, che nulla ha fatto se non tagliare i nastri.

“Dopo pochi mesi dal nostro insediamento – dice l’ex sindaco Fabrizio Toselli –

nell’ottobre del 2016 affidammo al gruppo Open Project (ancora oggi titolare del

progetto) le perizie, il progetto preliminare, approvato nel dicembre 2018. Due anni

dopo, a completamento di un iter con regione e soprintendenza lungo e complicato,

l’8/10/2020 la Giunta approvó il progetto definitivo/esecutivo per il ripristino e

miglioramento sismico della Pinacoteca Civica per 2,9 milioni, grazie ad un grande

lavoro dell’ufficio lavori pubblici e dell’amministrazione.”



L’iter burocratico si concluse con l’affidamento dei lavori alla ditta AR.CO. e

l’apertura del cantiere alla presenza dell’Assessore regionale Felicori, e di tantissimi

amici della Pinacoteca. Se l’avvio dei lavori rappresentava una tappa importante nel

recupero della Pinacoteca, rimaneva necessario adoperarsi per l’allestimento.

“Vista l’importanza della Pinacoteca volevamo ci fosse un allestimento più moderno

ed efficace possibile, degno dell’importanza dell’opera- racconta Beatrice Cremonini

capogruppo di Avanti Cento – l’Assessore Elena Melloni e l’ex direttore Gozzi

avevano lavorato assieme allo studio Open Project per un progetto di allestimento

interno, e la Giunta Toselli lo candidó al Bando del Ministero della Cultura “Fondo

Cultura” presentando un progetto per complessivi 1.236.125 euro di cui il 20%

(247.255) a carico del Comune e i restanti 988.900 euro a valere sul “Fondo per la

Cultura” del Ministero. La risposta dal Ministero arrivò il 9/12/21 appena un mese

dopo l’insediamento della nuova amministrazione: è evidente che non può essere

merito loro. “Questa amministrazione continua a raccogliere i frutti del lavoro di chi li ha

preceduti: ha tagliato nastri di cantieri aperti da altri, ed ha aperto cantieri su

progetti presentati da altri (vedi Teatro) .

Ma ribadiamo, come fatto in altre occasioni simili, che la vera politica è quella che si

mette al servizio dei cittadini per creare servizi, mantenerli e migliorarli. Il vero

interesse per la Città è avere di nuovo a disposizione al Pinacoteca che è fonte di

cultura e possibilità di sviluppo.

Cento, 23 Novembre 2023

Il Gruppo Consiliare Avanti Cento

