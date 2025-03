Banca Centro Emilia inaugura la nuova filiale di Copparo

Banca Centro Emilia inaugura la sua nuova filiale a Copparo il 5 aprile 2025, confermando il suo impegno a investire nel territorio e a offrire servizi bancari personalizzati per famiglie e imprese locali. Banca Centro Emilia è lieta di annunciare l’inaugurazione della sua nuova filiale di Copparo, che si terrà sabato 5 aprile alle ore 10:30 in Piazzetta O. Marchesi, 1 a pochi passi dal Comune di Copparo.

Attesi per la cerimonia: Giuseppe Accorsi, Presidente di Banca Centro Emilia, Nicola Fabbri Vice Presidente di Banca Centro Emilia, Giovanni Govoni, Direttore Generale di Banca Centro Emilia che presenteranno i nuovi locali dell’agenzia; Fabrizio Pagnoni, Sindaco di Copparo, per i saluti istituzionali e Don Daniele Panzeri che, con una benedizione, segnerà ufficialmente l’apertura della nuova filiale.

“Banca Centro Emilia si distingue per la sua scelta di andare controcorrente rispetto alle tendenze attuali del settore bancario. Mentre molte banche riducono la loro presenza sul territorio o chiudono filiali, noi abbiamo deciso di investire nell’apertura di nuove sedi, mantenendo gli sportelli aperti anche nel pomeriggio per garantire un servizio continuo accessibile a tutti che ponga al centro il dialogo continuo e la consulenza personalizzata. – sottolinea Giovanni Govoni – Il nostro obiettivo non è semplicemente fornire servizi bancari, ma contribuire attivamente alla crescita e al benessere delle comunità in cui operiamo. La filiale di Copparo è la testimonianza concreta di questo impegno.”

“La nuova filiale – ha commentato il Presidente Giuseppe Accorsi – offrirà una vasta gamma di servizi bancari, pensati per soddisfare le diverse esigenze di risparmio e investimento delle famiglie, dei professionisti e delle imprese, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla qualità del servizio.”

