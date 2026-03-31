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Cronaca

BASKET: Aggiornamento sulle condizioni di Nicola Berdini

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 31, 2026
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La Benedetto Cento XIV comunica che l’atleta Nicola Berdini, a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita contro Verona, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio e una lesione capsulo-legamentosa della caviglia. L’atleta ha iniziato sotto monitoraggio clinico il percorso riabilitativo la cui durata è prevista in 4-6 settimane, ed ulteriori accertamenti saranno svolti al fine di determinare con esattezza i tempi di recupero.

FONTE COMUNICATO STAMPA

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