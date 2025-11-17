BASKET: Al Baltur Arena Sella batte Fortitudo 80-67

Dodicesima giornata di Serie A2: in una Baltur Arena completamente sold out la Sella Cento ospita una Fortitudo Bologna in grande forma, reduce da cinque vittorie consecutive.

Il primo squillo biancorosso porta la firma di Davis, che apre la gara con una tripla dando il via all’ormai classico lancio dei peluche per l’iniziativa solidale del “Teddy Bear Toss”.

Quest’anno hanno aderito all’iniziativa quattro associazioni del territorio: Bimbilacqua, Strade, Servizio Accoglienza alla Vita e Grande Volontariato Sociale per i Bambini, per un totale di oltre quattrocento peluche raccolti, che verranno donati alle stesse realtà.

L’avvio è positivo per i padroni di casa, subito avanti 6-2, ma la Fortitudo risponde con un parziale di 7-0 che ribalta l’inerzia. Cento fatica a trovare spazi contro la difesa a zona e coach Di Paolantonio è costretto al time-out per riorganizzare l’attacco. L’ingresso dalla panchina porta nuova verve e, grazie a un buon giro palla, la Sella torna a segnare dentro l’area.

Gli ospiti sfruttano al meglio la loro fisicità con Sorokas, Anumba e Mazzola, mentre Cento resta agganciata alla gara con le iniziative di Berdini e Tiberti, che però deve accomodarsi presto in panchina per problemi di falli.

Nel secondo quarto la Fortitudo accelera e vola a +14 in meno di tre minuti, costringendo nuovamente Cento al time-out. La reazione dei biancorossi è immediata: un parziale di 7-0 riapre la contesa, spinto dall’energia e dalla voglia di restare in partita. Conti trova il ritmo dall’arco e piazza tre triple fondamentali per tenere i suoi in scia. L’intensità cresce su entrambi i lati e le squadre si rispondono a colpi da tre punti: prima Della Rosa, poi Devoe, protagonista di un ottimo secondo periodo.

Sul finale Berdini infila la tripla del -4 che manda le squadre all’intervallo.

La ripresa si apre con la Benedetto che rientra fino al -1 (49-50) grazie alla quarta tripla di Conti, prima di completare il sorpasso con i due liberi di Devoe. Bologna fatica a costruire tiri puliti e spesso arriva al limite dei 24 secondi, mentre Cento ne approfitta e allunga fino al +7 con le conclusioni pesanti di Davis e Devoe, toccando il massimo vantaggio.

Nell’ultima frazione i biancorossi continuano a spingere e volano fino al +12, trascinati da un Conti in grande serata. La Fortitudo prova a rientrare affidandosi agli appoggi di Sorokas e Sarto, ma Cento trova un’altra scossa dal suo capitano: Davis piazza una stoppata, poi una tripla pesantissima nel momento più delicato. Della Rosa prova a riaprire i giochi con una bomba a tre minuti dalla fine, ma Tiberti risponde con un semi gancio che spegne definitivamente le speranze degli ospiti.

Gli spalti tremano e accompagnano i biancorossi fino alla sirena: la Sella Cento conquista una vittoria di grande carattere, imponendosi 80-67 davanti ad una Baltur Arena al secondo sold-out consecutivo che dimostra ancora una volta di sapere quanto fondamentale è il suo apporto.

Così coach Di Paolantonio a fine partita:“Abbiamo fatto una partita di grandissima qualità e intensità e questo ha pagato, la chiave è stata la difesa. Ci godiamo una positività che deve contagiarci tutti. Siamo ad un terzo del campionato e siamo ad un ottimo punto per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza”.

TABELLINI

Cento:

Scarponi, Tanfoglio 3, Piazzi NE, Conti 19, Berdini 12, Devoe 19, Montano, Veronesi NE, Guerrieri, Davis 11, Fall 5, Tiberti 11.

Fortitudo:

Sarto 8, Anumba 12, Della Rosa 16, Sorokas 23, Guaiana, Fantinelli 5, Mazzola 3, Barbieri, Moretti, Gamberini.

