BASKET-BENEDETTO XIV: DERRICK MARKS È ARRIVATO A CENTO

Alle 16:35 Derrick Marks è atterrato a Bologna come da programma, dopo il tanto atteso tampone negativo arrivato nella giornata di ieri. Dopo un ulteriore tampone negativo effettuato in via precauzionale alla Milwaukee Dinelli Arena, il giocatore ha visitato l’impianto e conosciuto i nuovi compagni, Coach Mecacci e lo staff. Dopo la breve interruzione, l’allenamento della squadra è ripreso e Marks è stato accompagnato nella sua abitazione; andrà in campo per la prima volta domani mattina dopo aver svolto le visite mediche e i test atletici con il preparatore Jacopo Mulinacci.

Ben arrivato Derrick! Lo staff della Benedetto ti augura un buon inizio stagione!

