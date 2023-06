BASKET: CAPITAN TOMASSINI E TOSCANO TORNANO A SCUOLA PER L’ULTIMO GIORNO DI LEZIONI

Sebbene la stagione cestistica della Benedetto XIV si sia conclusa, continua il rapporto fra la società biancorossa e il mondo della scuola centese. Questa mattina il Capitano Giovanni Tomassini e Daniele Toscano hanno trascorso un po’ di tempo alle scuole elementari Carducci di Cento e sono passati a salutare i bambini di tutte le classi nel loro ultimo giorno di scuola.

I giocatori sono stati accolti con grande entusiasmo e gioia, tanti gli applausi ricevuti da tutte le classi. Durante il corso della mattinata c’è stata la possibilità di scattare foto ricordo e firmare autografi con tutti i bambini presenti, molti di loro tifosi della squadra durante tutta la stagione.

Coltivare momenti di contatto e confronto con i giovani del territorio, promuovendo il basket come sport e come passione, è uno degli obiettivi principali perseguiti in questi anni della società biancorossa. Si tratta di momenti importanti e speciali sia per i giovani ma anche per i giocatori stessi, che molto spesso escono arricchiti da questi momenti di condivisione.

