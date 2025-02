BASKET: Coach Di Paolantonio ha presentato la sfida infrasettimanale contro la Fortitudo:

“Il calendario ci mette di fronte solo tre partite in casa nelle prossime nove e per quanto complicate, a prescindere dall’enorme valore degli avversari che andremo ad affrontare, queste sfide devono rappresentare un traguardo importante, perché fare punti in casa di fronte al nostro pubblico potrebbe rivelarsi il valore aggiunto da qui alla fine.”

L’analisi tecnico tattica, ma non solo, della prestigiosa partita contro la Fortitudo, è stata curata dallo staff tecnico della Benedetto XIV, in particolare nella persona di Andrea Cotti:

“E’ vero che la Fortitudo non sta attraversando un bel periodo, ma rimane ugualmente una squadra di prima fascia. Hanno un roster lungo composto da Italiani di altissimo livello, guidati da Coach Caja che in questa categoria è un professore. Dovremo essere bravi a vivere il momento della partita e adattarci, perché sono veramente abili nel capire quando aprire il campo aumentando i possessi e quando invece gestire il tempo usando situazioni più ragionate, con tante opzioni anche all’interno dello stesso set offensivo. É proprio in questo aspetto che dovremo mantenere alta la concentrazione, sonon in grado di prendere vantaggi con la cura dei dettagli e il flusso di movimento nelle situazioni che vogliono cavalcare. La Fortitudo è la squadra che in questa categoria concede meno in area, grazie sicuramente alla taglia, ma soprattutto all’aggressività che sanno mettere nella metà campo difensiva. Noi dovremo essere bravi a pareggiare in termini di energia ed essere tutti connessi pronti ad aiutarci e rispettare il piano partita. Inoltre, sarà fondamentale l’aspetto emotivo, le partite contro la Fortitudo hanno sempre un sapore particolare e ci sarà un bel clima, il palazzetto sarà pienissimo e farà un gran rumore. Andiamo incontro ad un finale di stagione infuocato, in casa avremo solo partite sulla carta complicate, ma noi vogliamo pensare solo a noi stessi, vogliamo rispettare il nostro palazzetto, i nostri tifosi e la nostra maglia andando in guerra tutte le partite.”

