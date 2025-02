BASKET: CREMONA CONDUCE TUTTA LA PARTITA, LA SELLA REAGISCE TROPPO TARDI: 88-79 AL PALA RADI

La Benedetto XIV, dopo tre vittorie consecutive e una sconfitta, dopo un pessimo approccio, ma un ottimo spirito che l’ha portata ad un passo da una clamorosa rimonta, arriva a Cremona, per la sfida contro la Juvi, il terzo attacco del campionato, ma con una sola vittoria di margine dalla Sella. Berdini, Devoe, Nobile, Davis e Benvenuti da una parte, Polanco, Bertetti, Massone, Almeida e Morgillo dall’altra.

PRIMO QUARTO

La Sella si trova subito ad inseguire dopo i canestri di Bertetti e Polanco, poi Benvenuti pareggia dopo un’ottima ricezione, ma Devoe deraglia nell’azione successiva e commette un fallo antisportivo dopo la palla persa. La Juvi ne approfitta con la tripla di Polanco, po fa lo stesso Bertetti e Cremona prova il primo break, subito indebolito dal canestro da due di Devoe e da altri quattro punti in fila di Benvenuti per il pareggio a quota 12. Delfino esce dalla panchina e si inventa una soluzione cadendo dalla media, dopo il 5-0 firmato Barbante-Almeida. Lo stesso Delfino trova Graziani per due comodi, quest’ultimo non riesce ad arginare il post basso di Almeida e dopo una palla persa sanguinosa della Sella, sempre l’ex Brindisi punisce con una pazzesca tripla allo scadere, spallata Cremona e 26-16 dopo 10’.

SECONDO QUARTO

Delfino segna una tripla in isolamento e la Sella si mette a zona in difesa, ma viene punita da un Almeida caldissimo, poi è ancora la leggenda Argentina a muovere il tabellino di Cento, che non riesce a frenare l’attacco di Cremona, ancora a bersaglio con Zampogna dalla media e poi con Bertetti da tre punti per il 36-23 che costringe Di Paolantonio al timeout. Reazione ospite con 4 punti in fila di Davis, ma dopo un’altra palla persa é Tortù a punire da tre punti in transizione: la chiave del match, le palle perse della Sella offrono a Cremona numerose occasioni per correre e valorizzare il loro attacco. La Sella continua a faticare molto in difesa e concede altri punti in area, scappa Cremona sul 43-28, poi una tripla di Massone lancia i padroni di casa sul 46-32 del primo tempo, dopo i liberi di Alessandrini.





TERZO QUARTO

Il copione non cambia all’inizio di terzo quarto, con la tripla di Massone e i due canestri di Morgillo, poi prova a tornare in partita alzando l’intensità difensiva e mandando a segnare Benvenuti, Delfino dalla lunetta e Davis in transizione. Benvenuti si guadagna uno sfondamento di grande intelligenza, poi la tripla di Devoe riporta i suoi a -13, ma Massone ne annulla l’effetto andando a segnare al ferro. Cremona stana la difesa di Cento con la tripla di Barbante, poi Delfino e Davis riportano Cento a -12, ma Zampogna spara da tre, dopo una bella azione della Juvi e si ripete nell’azione successiva, mandando a -18 la Sella. Il terzo quarto finisce 68-50.

QUARTO QUARTO

Nobile prova a suonare la carica con una tripla e la Sella torna a -13 dopo i liberi di Davis, ma ancora una volta Cremona risponde subito, questa volta con la tripla din Bertetti, Benvenuti segna ancora da sotto, poi Davis e una tripla di portano la Benedetto a -9, Delfino fa ,lo stesso dopo una grande azione difensiva e allora è -6 Cento e timeout Bechi. Devoe si costruisce il tiro del -4, ma non va, dall’altra parte Barbante pesca una tripla forzata per il +9 Juvi a 90” dal termine. La Sella prova a non mollare con la tripla di Davis, ma è tardi, Cento paga le troppe palle perse, punite puntualmente dalla transizione di Cremona: finsice 88-79.

TABELLINI

SELLA CENTO: Devoe 12, Alessandrini 4, Berdini, Graziani 3, Davis 18 , Nobile 8, Tanfoglio, Moretti, Benvenuti 17, Delfino 17

JUVI CREMONA: Zampgna 8, Bertetti 16, Frigerio, Polanco 7, La Torre, Barbante 19, Caporaso, Tortù 7, Massone 8, Morgillo 8, Giombini. Almeida 13

