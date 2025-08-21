🏀BASKET: press day della Sella Cento – il video

È andato in scena oggi, nella cornice di una Baltur Arena ancora in veste estiva, il Press Day della Sella Cento.

Dopo l’allenamento, regolarmente svolto a porte aperte, come tutte le sessioni della stagione, giocatori e staff si sono trattenuti per rispondere alle domande e le curiosità dei giornalisti presenti, che non hanno esitato a ricercare le prime dichiarazioni stagionali.

È stato coach Di Paolantonio a rompere il ghiaccio, annunciando ufficialmente Stacy Davis IV come capitano della Benedetto 2025/26.

“Sono molto contento di questa scelta, i ragazzi sono entusiasti, quindi è un buon viatico per iniziare bene la stagione” ha dichiarato.

Ad affiancare The Chef in questo compito ci penserà Nicola Berdini, fresco di nomina a vice-capitano, che si appresta a vivere la sua seconda stagione in cabina di regia per la Benedetto XIV.

“È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo un motivo di orgoglio.” ha commentato il numero 9.

Ora spazio al campo, con la Sella che inizierà sabato alle ore 16:30 la propria preseason alla Baltur Arena contro Ferrara, poi Fortitudo, Reggio Emilia, Forlì, Imola e Pistoia, in un precampionato che roderà i ragazzi di Di Paolantonio ad una stagione che si preannuncia intensa e che prenderà il via domenica 21 settembre contro Livorno, su campo ancora da definire.

