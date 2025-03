BASKET: DAVIS INDICA LA VIA, LA SELLA ESPUGNA LIVORNO IN UNO SCONTRO DIRETTO FONDAMENTALE E VINCE ANCORA IN TRASFERTA: 73-76 IL FINALE

La Sella, priva di Tamani, si gioca una tappa fondamentale per la Salvezza in uno dei campi più caldi e storici del campionato. La Libertas Livorno arriva allo scontro diretto con il cambio in panchina che ha portato Di Carlo a condurre i suoi a due vittorie nelle prime due. Berdini, Nobile, Devoe, Davis e Benvenuti da una parte, Hooker, Banks, Allinei, Italiano, Buca dall’altra.

La Sella inizia alla grande, intasando l’area avversaria e non concedendo fluidità a Livorno in attacco, dall’altra parte della metà campo i rimbalzi offensivi e il carattere dei ragazzi di Di Paolantonio portano gli ospiti a +6, dopo l’arresto e tiro di Berdini e i canestri di Benvenuti e Devoe, poi Banks e Allinei firmano un 4-0 in transizione, che mette in partita anche il pubblico. Dopo il timeout di Di Carlo, Banks si prende sulle spalle Livorno e semina il panico nella difesa della Sella , attaccando il ferro e portandosi, poi, anche a casa il 2+1 del +5 Livorno e 11-0 di parziale. Alessandrini si guadagna un fallo, giudicato antisportivo e interrompe l’emorragia con un 1/2. Il primo quarto finisce 15-11, nonostante un ottimo inizio della Sella.

Delfino sfrutta il suo arsenale per fare canestro e fallo, Fantoni risponde dall’altra parte, mentre le percentuali da tre punti dicono 0/7 da una parte e 0/7 dall’altra.

Devoe rompe la maledizione con la tripla del -2, ma Italiano fa lo stesso nell’azione successiva, poi dopo una serie di ribaltamenti è Stacy Davis a timbrare da tre punti prima e appoggiando al vetro poi, timeout e pari 22. Dopo aver sottolineato le percentuali da tre punti, la partita diventa un festival in stile Golden State, Benvenuti ne segna un’altra e la Sella rimette la testa avanti, attaccando con lucidità la zona di Livorno. Buca trova due canestri facili, risultato dell’ottima esecuzione offensiva della Libertas, Banks continua nel suo show e segna il quattordicesimo (su 33) del suo primo tempo. La Sella prova a trovare risorse in Sperduto, ma fatica a dare continuità alle soluzioni offensive. Davis fa un altro 2/2 a gioco fermo e lo stesso Chef risponde a Banks e trascina la Sella al pari 33 dopo 20’.

Benvenuti porta a +3 i suoi con la tripla, poi è ancora il momento di Stacy Davis, prima attaccando forte il ferro, poi con le classiche conclusioni dalla media, porta a +6 la Benedetto XIV e timeout per coach Di Carlo. Banks e Davis persistono in una sfida interna alla partita, con l’ex Effe tra le tante e segnare in transizione il -3, Stacy si prende una tripla in step back da “mamma mia”. Allinei segna con l’aiuto della tabella una tripla pesante, ma Alessandrini risponde con la stessa moneta dall’altra parte. Cento continua a fare la voce grossa a rimbalzo, ma subisce un contropiede sanguinoso sul finire de terzo quarto. La Sella conduce, 50-53.

Allinei pareggia con un’altra tripla, Devoe se ne inventa una letteralmente dal nulla, Quinton Hooker risponde subito dall’angolo ancora da tre e Sperduto si iscrive al festival con il 58-61, poi Livorno sbaglia due tripla tutto sommato a aperte, in questo folle momento di gara la Sella si affida a Davis che non tradisce a fa +5 a poco più di 6’ dal termine.

La Sella tiene difensivamente, poi Berdini trova il centro dell’area per un pulitissimo arresto e tiro, Davis continua a non sbagliare niente al tiro e manda a +7 la Sella, poi Italiano pesca il jolly da tre punti, dopo il gran canestro di Buca e Banks si guadagna i liberi del 65-67. Momento decisivo del match, con Livorno che si è riavvicinata prepotentemente, Davis sbaglia dalla media ed è davvero una notizia, Italiano dall’altra parte gioca un gran 1 vs 1 con Nobile e impatta il match, diventando protagonista in questo finale. Berdini perde un pallone sanguinoso, nell’azione successiva Benvenuti è magistrale nel difendere su Buca, poi Davis, isolamento, palleggio, arresto, tripla e +3 Benedetto XIV a 60” dal termine, la Sella gioca un altro grandissimo possesso difensivo e Devoe completa l’opera segnando dal lato corto dell’area, servendosi della tabella, timeout per Di Carlo e Cento a +5 quando mancano circa trenta secondi al termine. Filloy sbaglia la tripla della speranza, poi nella lotta a rimbalzo il pallone finisce tra le mani di Allinei che pesca un’altra tripla dal cilindro e altro timeout in campo, questa volta per la panchina ospite con la stessa squadra avanti di due lunghezze. Davis viene subito braccato da Filloy e va in lunetta, 2/2 senza battere ciglio e +4 Benedetto, il traguardo è vicinissimo, se non fosse che Banks inventa una tripla allucinante per difficoltà e momenti, la Sella fatica a rimettere in gioco il pallone e quando lo fa è Berdini a finire in lunetta con tanta pressione, dentro il primo, fuori il secondo, ma Benvenuti fa la cosa più importante della partita, rimbalzo in attacco conquistato e altro viaggio in lunetta. 1/2 per il capitano della Benedetto e +3 Cento. La Sella non riesce a spendere il fallo e allora Livorno ha una opportunità per pareggiare, ma la tripla di Banks va corta, espugnato il PalaMacchia, vince Cento 76 a 73, meritando e portandosi a casa due punti importantissimi per la lotta salvezza, ancora una volta arrivati lontano da casa, in una serata che conta e non poco in casa Sella Cento.

TABELLINI

LIBERTAS LIVORNO: Buca 10, Banks 23, Bargnesi, Fratto, Fantoni 2, Tozzi, Filloy, Allinei 15, Hooker 8, Paoletti, Italiano 10

SELLA CENTO: Devoe 16 , Berdini 5, Alessandrini 4, Graziani, Delfino 3, Sperduto 3, Davis 34, Nobile 2 ,Tanfoglio, Moretti, Benvenuti 9

