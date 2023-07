BASKET: DINO BOCEVSKI ENTRA NEL ROSTER DELLA ‘SELLA CENTO’

La Benedetto XIV comunica di aver raggiunto un accordo con l’ala Dino Bocevski, che entrerà a far parte del roster di Coach Mecacci.

Nato il 28 febbraio 2003, di nazionalità serbo-macedone ma formato in Italia, Dino Bocevski è un prodotto del fertile vivaio della Stella Azzurra Roma, con cui fa tutta la trafila delle giovanili a partire dall’Under 14 fino all’Under 19 Eccellenza, disputando anche prestigiosi tornei internazionali come l’Adidas Next Generation Tournament, una competizione riservata ai migliori settori giovanili d’Europa. Con la società capitolina, inoltre, gioca nei campionati di C Silver e C Gold laziali, facendo anche il suo esordio in Serie B nella stagione 2019/20, nella quale prende parte a 8 partite.

Nella scorsa stagione, Bocevski – che ha fatto parte delle selezioni giovanili della Serbia – ha militato, in prestito, nella New Basket Brindisi, dove ha giocato alcune partite di LBA partecipando anche alla stagione della Brindisi Basketball Academy in Serie D.

