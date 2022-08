BASKET: FINE PROMOZIONE SUPERCOPPA E DATE PRESEASON

Il 15 agosto scadrà la promozione sulla vendita degli abbonamenti che regala la partita casalinga di Supercoppa, operazione che si è rivelata un grande successo visti gli ottimi risultati ottenuti. A seguito del lancio della campagna abbonamenti, coinciso con la presentazione dello sponsor Tramec alla Rocca di Cento, sono stati assegnati oltre 500 posti in appena due settimane.

Un tassello alla volta, sta anche prendendo forma il calendario della preseason: nei giorni scorsi è stato annunciato il Trofeo Mazzoni previsto per il 4/09, mentre oggi è arrivata l’ufficialità delle prime due amichevoli. La Tramec Cento sfiderà Ozzano alla Milwaukee Dinelli Arena il 27/08, mentre andrà in trasferta a Venezia per un test di altissimo livello contro l’Umana Reyer il 31/08.

Il raduno per l’inizio degli allenamenti, come noto, è previsto per il 17/08.

