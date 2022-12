BASKET: La Benedetto XIV Cento comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Mussini, playmaker reggiano classe 1996

BENVENUTO FEDERICO MUSSINI

La Benedetto XIV Cento comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Mussini, playmaker reggiano classe 1996 (188 cm; 83 Kg)

che arriva dall’APU Udine. Federico vanta diverse esperienze in serie A (con Reggio Emilia, con cui ha vinto l’EuroChallenge nel 2014,

Trieste e Pesaro) e A2 (ancora a Trieste, dove ha conquistato la promozione in Serie A, e Udine nel suo curriculum).

Nel corso della sua carriera ha intrapreso anche un percorso oltreoceano, disputando per due anni la NCAA con la divisa della St.

John’s University.

La Benedetto XIV non vede l’ora di incontrare Federico Mussini a Cento, dove verrà accolto con entusiasmo da tutta la società e dai

tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...