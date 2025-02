BASKET – DAVANTI AL TUTTO ESAURITO DELLA BALTUR ARENA, PASSA LA FORTITUDO: 72-78 DOPO UNA PARTITA DI GRANDE EQUILIBRIO

C’è aria di derby alla Baltur Arena, dove la Sella Cento si batterà contro la Fortitudo Bologna,

nella sfida valevole per la 30esima giornata di serie A2.

In questa seconda fase della competizione, nonostante l’ultima sconfitta per mano di

Brindisi, il quintetto allenato da Coach Di Paolantonio ha migliorato notevolmente il suo

rendimento, arrivando addirittura in zona salvezza diretta.

Invece, la compagine bolognese viene da tre sconfitte consecutive che la hanno fatta

scendere alla settima piazza in classifica.

Ci si aspetta comunque una sfida ad alto coefficiente emotivo e di intensità da entrambe le

parti.

QUINTETTI:

BENEDETTO XIV: Berdini, Nobile, Devoe, Davis, Benvenuti.

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Battistini, Bolpin, Mian, Fantinelli, Freeman.

PRIMO QUARTO

Palla in aria e si comincia. Il primo canestro della sfida è di Cento, con una tripla di Davis.

La Fortitudo risponde subito con due canestri di fila di Mian.

Si sblocca anche Berdini, da tre, mentre per la Fortitudo segna Freeman da sotto,

appoggiandola al vetro.

Dopo 4 minuti, anche Devoe si iscrive alla partita seguendo a rimbalzo un suo errore, e

segnando in terzo tempo.

Mian pareggia la partita sul 13-13, continuando la sua buona serata al tiro.

Aradori trova la grande giocata da tre, subendo anche il fallo, che lo manda in lunetta per il

tiro libero supplementare, che però sbaglierà.

Primo allungo della Fortitudo con la seconda tripla di serata di Aradori, che porta il risultato

sul 19-14 per gli ospiti.

La Benedetto sul -6 e un minuto al termine del quarto, chiama il primo TO per organizzare

gli ultimi attacchi.

Delfino accorcia con una tripla dall’angolo, lasciando l’ultimo possesso alla Fortitudo, che lo

sfrutterà trovando il fondo della retina con Fantinelli.

Risultato primo quarto: 23-18 Fortitudo.

SECONDO QUARTO

Il primo canestro del quarto è ancora per la Benedetto con Devoe, che cerca il contatto e

cadendo indietro segna un bel canestro. La Fortitudo sale in attacco e sfruttando una serie

di blocchi va ad appoggiare al vetro per segnarne due facili.

Delfino pareggia la partita sul 25-25 con una tripla difficilissima sulla sirena dei 24 secondi.

La Benedetto riesce anche a ritornare in vantaggio grazie ad una tripla dall’angolo di Nobile.

Le due squadre si scambiano canestro su canestro, e quando mancano solo 4 minuti, la

partita è sul risultato di 35-29 per la Benedetto.

Massimo vantaggio per la Benedetto, 7 punti, grazie al canestro dalla media di Davis.

Centro importante per gli ospiti con Fantinelli da tre, per tenere vicine le due squadre nel

punteggio.

Ma Davis si prende sulle spalle la squadra e segna una tripla dal palleggio in isolamento,

che costringe Coach Caja al TO.

Lungo possesso per la squadra di casa che si aggiudica anche l’ultimo tiro, che non riesce

però a segnare. Secondo quarto si conclude con il risultato di 40-33 per la Sella Cento.

TERZO QUARTO

Il primo canestro del quarto è di Aradori dalla lunga distanza. I primi possessi per la squadra

di casa non riescono a trovare dei varchi per andare a canestro. Per cui ci deve pensare

Devoe a riaprire il tabellino dei marcatori per Cento, grazie ad un tiro da sotto canestro.

La fase offensiva delle due squadre in questi primi 4 minuti del quarto è quantomeno un po’

confusionaria e infatti porta a pochi canestri sia da una parte che dall’altra. A sbloccare di

nuovo il risultato ci pensa Freeman per la Fortitudo, ma Nobile, con una bella tripla

dall’angolo gli risponde immediatamente.

Canestro da una parte e canestro dall’altra: Aradori risponde a Nobile. A due minuti dal

termine del quarto, la partita è sul risultato di 50-47 per Cento.

La Fortitudo in questo parziale è ritornata a mettere l’attenzione giusta nella fase difensiva,

permettendole di ritornare non solo in partita, ma anche riguadagnare il vantaggio, grazie

alla tripla di Aradori, che chiude anche il quarto sul risultato di 50-52 Fortitudo.

QUARTO QUARTO

L’ultimo quarto si apre come si era chiuso il terzo, ovvero con la tripla di Aradori, la quinta

della sua serata. Anche Cento segna subito, grazie ad una tripla di Delfino.

Dalla lunetta Benvenuti accorcia il distacco. Ma Aradori risponde nuovamente e dilata il

vantaggio della Fortitudo a 7 punti, grazie ad un tiro dalla media, sullo scadere dei 24.

Benvenuti grazie a 4 punti consecutivi riaccorcia le distanze. Ma Cento è disattenta nel

successivo attacco fortitudino, perdendosi Aradori, che non perdona, centrando l’ennesima

tripla.

La Fortitudo prova a scappare definitivamente, segnando nuovamente da tre, mettendo tra

le due squadre ben 8 punti.

Davis con 4 punti consecutivi cerca di tenere in vita le speranze di rimonta per la Sella

Cento.

La Fortitudo cerca di chiuderla definitivamente con un’altra tripla e un canestro dalla media

che porta il match sul 66-74 per gli ospiti, con un solo minuto ancora da giocare.

La Benedetto cerca il tutto per tutto, ma non basta. La Fortitudo archivia la partita con un

due su due dalla lunetta con il solito Aradori.

La partita si chiude con il risultato di 72-78 per la gli ospiti.

Nonostante la sconfitta, la partita è stata un esempio perfetto di una sfida sentita ma corretta,

ma soprattutto combattuta fino all’ultimo.

SELLA CENTO: Devoe 17, Tamani 1, Tanfoglio 0, Berdini 10, Delfino 11, Moretti 1, Davis

14, Benvenuti 6, Nobile 12, Graziani 0.

Coach: Di Paolantonio

FORTITUDO BOLOGNA: Vencato 2, Aradori 25, Battistini 0, Bolpin 3, Panni 3, Cusin 6,

Mian 13, Fantinelli 13, Freeman 13.

Coach: Caj

