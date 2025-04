BASKET: LA SELLA SFIORA L’IMPRESA CONTRO LA CAPOLISTA: 69-72 IL FINALE DELLA BALTUR ARENABASKET:

Dopo quasi un mese lontani dalla Baltur Arena, la Benedetto torna a giocare in casa. E lo fa sfidando la prima della classe, Udine.

Questo periodo di trasferte ha fruttato ben due vittorie importanti per la Sella Cento, ma dall’ultima partita è uscita sconfitta contro Orzinuovi, una delle dirette concorrenti per la salvezza.

Udine, invece, è reduce da 3 risultati positivi consecutivi, che hanno consolidato la loro prima posizione in classifica.

QUINTETTI:

BENEDETTO XIV: Devoe, Berdini, Davis, Benvenuti, Nobile.

APU UDINE: Alibegovic, Johnson, Da Ros, Ikangi, Hickey.

PRIMO QUARTO

E si comincia. Il primo canestro è della Benedetto con un sottomano di Benvenuti. Anche Nobile si sblocca, appoggiando al vetro dalla media distanza. Udine, invece, si sblocca con Johnson.

I primi 5 minuti di gioco sono caratterizzati da un alto ritmo, si corre da una parte all’altra, e in questi frangenti la Benedetto sta costruendo tiri più facili e porta il suo vantaggio sul +8.

Grande penetrazione di Devoe, che alza sopra il braccio del lungo di Udine, 14-8 per la Benedetto con 3:30 ancora da giocare.

Berdini segna un paio di tiri liberi, ma Udine è pronta e risponde con una tripla di Caroti.

Sperduto ruba il rimbalzo offensivo ad Udine e da sotto segna il canestro che vale per il 20-13 Cento, che è anche il risultato finale del primo quarto.

SECONDO QUARTO

E anche il 2° quarto inizia. Il primo canestro del quarto è di Hickey, dalla media distanza, sfruttando un buon blocco. E subito dopo, Pullazi segna dalla lunga distanza, riducendo il gap tra le due squadre a soli 2 punti.

La Benedetto non riesce a segnare in questi primi minuti del quarto; invece, Udine riesce sempre a ripartire in contropiede, riuscendo anche a prendere per la prima volta nella partita il comando sulla gara.

È Benvenuti, che dopo 3 minuti di gioco nel quarto, segna il primo canestro per Cento, ma Alibegovic risponde con una tripla. Punteggio: 22-26 Udine.

Devoe prova a mettersi la squadra sulle spalle, penetrando in area e trovando il canestro con il fallo.

Udine costringe Cento all’infrazione dei 24 secondi, e da questa palla recuperata trova una tripla.

Udine continua a macinare, ma la Benedetto riesce a ritrovare un po’ di continuità. Con un minuto sul cronometro, la partita è sul parziale di 31-34 Udine.

Udine negli ultimi secondi del primo tempo ha alcune occasioni, ma Cento fa buona guardia del proprio canestro. Il 2° quarto si conclude con il risultato di 31-36 Udine.

TERZO QUARTO

Benvenuti apre il quarto con un ½ dalla lunetta. Anche Udine si sblocca grazie alla schiacciata di Johnson.

Udine prova ad allungare grazie alla tripla di Ikangi, che porta il gap sul +9 per gli ospiti.

Canestro difficile da una parte e canestro difficile dall’altra. Parziale sul 39-43 per Udine, dopo 4 minuti di gioco.

Davis segna da tre in isolamento, e porta il distacco a soli 4 punti. Sperduto con 3 tiri liberi segnati su 4 pareggia i conti, con il risultato sul 46 pari.

Hickey con due magie dalla media distanza, porta Udine sul risultato di 48-52. Questo è anche il risultato finale del 3° quarto.

QUARTO QUARTO

Gioco di blocchi della Benedetto, che manda Sperduto al ferro per segnare il primo canestro del quarto. È ancora la Benedetto che segna, con un bel contropiede che porta Benvenuti a pareggiare i conti.

Magia di Davis, che con uno step back dalla lunghissima distanza, riporta la Benedetto avanti sul punteggio.

Hickey continua la sua serata magica al tiro dalla media distanza, portando di nuovo Udine davanti.

Coach Vertemati è costretto a chiamare TO, dopo che Cento ha pareggiato nuovamente i conti.

Ultimi due minuti di gioco, partita in parità sul 64 pari. Davis in penetrazione trova il canestro con il fallo.

Udine risponde per due volte alla Benedetto, pareggiando sempre la partita. Poi riesce a trovare anche il controsorpasso con soli 18 secondi alla fine.

A 5 secondi dal termine, Coach Di Paolantonio chiama il TO per organizzare l’ultimo attacco della partita per cercare di riportare in parità la partita e mandarla al supplementare.

Davis, con lo schema chiamato, riesce a trovare un bel tiro, ma non centra la tripla del pareggio. Udine vince sul campo della Benedetto per 72-69.

SELLA CENTO: Devoe 13, Tanfoglio 0, Alessandrini 5, Berdini 6, Graziani 0, Davis 21, Benvenuti 15, Nobile 2.

Coach: Di Paolantonio.

APU UDINE: Bruttini 0, Alibegovic 10, Caroti 7, Hickey 19, Johnson 18, Ambrosin 0, Da Ros 4, Ikangi 9, Pullazi 5.

Coach: Vertemati.

